Internacional
¿Un estadio en la Casa Blanca? la instalación que se construirá por el cumpleaños de Trump
Por motivos del cumpleaños número 80 de Donald Trump, ha iniciado la construcción de un estadio temporal.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con luchadores de la UFC en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 6 de mayo de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)
Por motivos del cumpleaños número 80 del presidente Donald Trump, la Casa Blanca ha iniciado la construcción de un estadio temporal.
El motivo es albergar una serie de peleas de artes marciales de la UFC, las cuales se celebrarán por el cumpleaños de Trump, el próximo 14 de junio.
Dentro de las construcciones que se harán en la Casa Blanca habrá un ensamblaje de una estructura semicircular, la cual estará ubicada en el jardín sur de la residencia presidencial.
El estadio tendría una capacidad de cinco mil espectadores, donde estarán presentes miembros de las Fuerzas Armadas e invitados de la UFC.
Las autoridades estadounidenses afirmaron que las piezas utilizadas para la construcción del estadio fueron transportadas desde Pensilvania hasta Washington.
El evento consistirá en una serie de peleas, donde el enfrentamiento estelar será entre el hispano-georgiano Ilia Topuria, invicto en su carrera, y el estadounidense Justin Gaethje.
Ambos peleadores competirán por la unificación del cinturón de peso ligero.
Previo a involucrarse en la política, Donald Trump solía promover enfrentamientos de boxeo durante las décadas de 1980 y 1990.
El mandatario también mantuvo una buena relación con la popular empresa de lucha WWE, una de las más grandes de EE. UU.
Incluso, Donald Trump fue incluido en el Salón de la Fama de la WWE en el 2013.
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