¿Un estadio en la Casa Blanca? la instalación que se construirá por el cumpleaños de Trump

Por motivos del cumpleaños número 80 del presidente Donald Trump, la Casa Blanca ha iniciado la construcción de un estadio temporal.

El motivo es albergar una serie de peleas de artes marciales de la UFC, las cuales se celebrarán por el cumpleaños de Trump, el próximo 14 de junio.

Dentro de las construcciones que se harán en la Casa Blanca habrá un ensamblaje de una estructura semicircular, la cual estará ubicada en el jardín sur de la residencia presidencial.

El estadio tendría una capacidad de cinco mil espectadores, donde estarán presentes miembros de las Fuerzas Armadas e invitados de la UFC.

Las autoridades estadounidenses afirmaron que las piezas utilizadas para la construcción del estadio fueron transportadas desde Pensilvania hasta Washington.

Construction on the Ultimate Fighting Championship Octagon is underway on the White House South Lawn ahead of President Trump’s planned fights this summer to commemorate the 250th anniversary of the United States. https://t.co/3iAnzk9uDq pic.twitter.com/Zt0yIcT4vZ — ABC News (@ABC) May 26, 2026

El evento consistirá en una serie de peleas, donde el enfrentamiento estelar será entre el hispano-georgiano Ilia Topuria, invicto en su carrera, y el estadounidense Justin Gaethje.

Ambos peleadores competirán por la unificación del cinturón de peso ligero.

The White House lawn is starting to look different as construction continues on the UFC Freedom 250 arena at the White House.



Crews are now building out the event site as President Trump moves forward with plans to host the UFC spectacle on White House grounds.



The event is… pic.twitter.com/FYgSo5oi9X — Fox News (@FoxNews) May 26, 2026

Previo a involucrarse en la política, Donald Trump solía promover enfrentamientos de boxeo durante las décadas de 1980 y 1990.

El mandatario también mantuvo una buena relación con la popular empresa de lucha WWE, una de las más grandes de EE. UU.

Incluso, Donald Trump fue incluido en el Salón de la Fama de la WWE en el 2013.

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