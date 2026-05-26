¿Problemas con su salud? Por qué Trump se sometió a un chequeo médico y qué reveló sobre su estado

Este 26 de mayo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se sometió a un chequeo médico, en vísperas de cumplir 80 años, en un intento por disipar cualquier duda sobre su estado de salud.

La Casa Blanca indicó que el republicano se realizó la revisión en el Centro Médico Militar Walter Reed, en las afueras de Washington.

Posteriormente, el mandatario publicó en su red Truth Social que el chequeo médico “salió perfecto” y agradeció al personal del centro donde fue atendido.

“Acabo de terminar mi examen físico semestral en el Centro Médico Militar Walter Reed. Todo salió PERFECTO. ¡Gracias a los excelentes médicos y al personal!”, publicó Trump.

La Casa Blanca complementó las declaraciones de Trump al detallar que se trató de un chequeo médico y dental completamente “rutinario y de carácter preventivo”.

Se trata del cuarto examen médico al que Trump se somete durante su segundo mandato, a poco de que el mandatario cumpla 80 años el próximo 14 de junio.

🚨 Trump: “Just finished my 6 month physical at Walter Reed Military Medical Center. Everything checked out PERFECTLY. Thank you to the great Doctors and Staff! Heading back to the White House. President DJT” pic.twitter.com/0cgmivcVJs — Raylan Givens (@JewishWarrior13) May 26, 2026

No es la primera vez que el estado de salud de Donald Trump se convierte en tema de conversación en Estados Unidos. En julio del año pasado, la Casa Blanca reveló que el mandatario padecía insuficiencia venosa crónica.

A pesar de este padecimiento, que afecta principalmente a personas mayores, la Casa Blanca reiteró que Donald Trump “goza de excelente salud”.

Otro aspecto que ha generado preocupación en torno de la administración de Trump son las numerosas ocasiones en las que el presidente ha sido visto con moretones en las manos, los cuales el mandatario ha tratado de disimular con maquillaje.

Donald Trump has completed his "six-month physical" at the Walter Reed Military Medical Center and posted on Truth Social that "everything checked out PERFECTLY".

@SkyDavidBlevins reports ⬇️



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📺 Sky 501, Virgin 602 and YouTube pic.twitter.com/99f32OTaF9 — Sky News (@SkyNews) May 26, 2026

También se acusó a Trump de sufrir episodios de somnolencia durante algunos actos, lo cual el mandatario ha negado en varias ocasiones, ya que, según sus palabras, “solamente cierra los ojos”.

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