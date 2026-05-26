¿Problemas con su salud? Por qué Trump se sometió a un chequeo médico y qué reveló sobre su estado

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¿Problemas con su salud? Por qué Trump se sometió a un chequeo médico y qué reveló sobre su estado

A vísperas de cumplir 80 años, Donald Trump se sometió a un chequeo médico en las afueras de Washington para disipar dudas sobre su estado de salud.

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El presidente estadounidense Trump regresa a la Casa Blanca.

El presidente estadounidense Donald Trump inspecciona las columnas del pórtico norte de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 25 de mayo de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)

Este 26 de mayo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se sometió a un chequeo médico, en vísperas de cumplir 80 años, en un intento por disipar cualquier duda sobre su estado de salud.

La Casa Blanca indicó que el republicano se realizó la revisión en el Centro Médico Militar Walter Reed, en las afueras de Washington.

Posteriormente, el mandatario publicó en su red Truth Social que el chequeo médico “salió perfecto” y agradeció al personal del centro donde fue atendido.

“Acabo de terminar mi examen físico semestral en el Centro Médico Militar Walter Reed. Todo salió PERFECTO. ¡Gracias a los excelentes médicos y al personal!”, publicó Trump.

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La Casa Blanca complementó las declaraciones de Trump al detallar que se trató de un chequeo médico y dental completamente “rutinario y de carácter preventivo”.

Se trata del cuarto examen médico al que Trump se somete durante su segundo mandato, a poco de que el mandatario cumpla 80 años el próximo 14 de junio.

No es la primera vez que el estado de salud de Donald Trump se convierte en tema de conversación en Estados Unidos. En julio del año pasado, la Casa Blanca reveló que el mandatario padecía insuficiencia venosa crónica.

A pesar de este padecimiento, que afecta principalmente a personas mayores, la Casa Blanca reiteró que Donald Trump “goza de excelente salud”.

Otro aspecto que ha generado preocupación en torno de la administración de Trump son las numerosas ocasiones en las que el presidente ha sido visto con moretones en las manos, los cuales el mandatario ha tratado de disimular con maquillaje.

También se acusó a Trump de sufrir episodios de somnolencia durante algunos actos, lo cual el mandatario ha negado en varias ocasiones, ya que, según sus palabras, “solamente cierra los ojos”.

Lea también: Cómo respondió Donald Trump ante los rumores sobre su “delicado” estado de salud

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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