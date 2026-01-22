¿Un nuevo moretón? Qué le pasó en la mano a Donald Trump durante su estadía en Davos

Además de su discurso, en el que reiteró su interés por adquirir Groenlandia, la imagen de Donald Trump en el Foro Económico Mundial, en Davos, llamó la atención por un moretón visible en su mano izquierda.

La fotografía se volvió viral en redes sociales, y rápidamente surgieron rumores y teorías sobre la salud del presidente de EE. UU.

Este 22 de enero, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, explicó los motivos por los cuales se observó el hematoma en la mano de Trump.

De acuerdo con las declaraciones de Leavitt, el moretón se originó porque el mandatario supuestamente se golpeó la mano con la esquina de una de las mesas de firmas.

También agregó que, tras el golpe, Trump tuvo que tomar aspirina para el dolor.

Donald Trump en Davos apareció hoy con un severo hematoma (moretón) en su mano izquierda. pic.twitter.com/TDSK77NmMy — Alerta Mundial (@TuiteroSismico) January 22, 2026

No es la primera vez que el presidente ha sido visto con hematomas en la mano. La última ocasión fue en diciembre del 2025, cuando fue fotografiado en la Casa Blanca con un moretón en una de sus manos.

Tras viralizarse esas imágenes, la Casa Blanca afirmó que los moretones de Trump se debían a los frecuentes apretones de manos. Sin embargo, la explicación no disipó los rumores sobre su estado de salud.

🇺🇸 | El presidente estadounidense, Donald Trump, fue visto hoy con un moretón visible en su mano. pic.twitter.com/1Mpr8rcjbN — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 22, 2026

Estos se intensificaron aún más en julio del 2025, cuando el presidente fue diagnosticado con insuficiencia venosa crónica, tras someterse a un examen médico por hinchazón en las piernas.

Lea también: Cómo respondió Donald Trump ante los rumores sobre su “delicado” estado de salud