Internacional
¿Un nombramiento ilegal? Por qué un juez rechazó el cambio de nombre del Centro Kennedy por el de Trump
Un juez determinó que Donald Trump no puede rebautizar el Centro Kennedy con su nombre ni tampoco puede obligar su cierre para las remodelaciones.
Un letrero frente al edificio del Centro Conmemorativo John F. Kennedy para las Artes Escénicas muestra el nombre del presidente estadounidense Donald J. Trump sobre el del expresidente John F. Kennedy, en Washington, D.C., EE. UU., el 20 de diciembre de 2025. (Foto Prensa Libre: EFE)
Un juez dictaminó este 29 de mayo que el nombre de Donald Trump fue añadido de manera ilegal al Centro Kennedy, por lo que prohibió el cierre del recinto para evitar las remodelaciones.
Según indicó el juez de distrito Christopher Cooper, de Washington, la votación que llevó a cabo la junta directiva del Kennedy Center el 16 de mayo para cambiar el nombre del recinto por el de Trump estuvo "mal informada y presuntamente predeterminada".
El juez Cooper señaló que los fideicomisarios "debieron evaluar la conveniencia del cierre de muchas maneras, y esta no fue una de ellas".
También añadió que solo el Congreso de Estados Unidos puede cambiar el nombre del centro.
Por tanto, el juez dio un plazo de dos semanas para retirar el nombre del presidente del centro, el cual fue colocado meses atrás.
"Debería avergonzarse"
Tras conocer el fallo, el presidente Donald Trump expresó su rechazo mediante un mensaje en su red Truth Social.
En su mensaje, el presidente aseguró que el juez "debería avergonzarse de sí mismo", al tiempo que acusó a la izquierda de "preferir que el centro muera antes de permitir que el presidente lo transforme en algo que pueda generar orgullo".
El centro tenía previsto cerrar sus puertas el próximo 4 de julio, ya que Trump pretende renovar el edificio.
Sin embargo, el anuncio de las obras coincidió con una caída en la venta de entradas y con el boicot de varios artistas tras la toma de control de la institución por parte del presidente.
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