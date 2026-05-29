¿Un nombramiento ilegal? Por qué un juez rechazó el cambio de nombre del Centro Kennedy por el de Trump

Un juez dictaminó este 29 de mayo que el nombre de Donald Trump fue añadido de manera ilegal al Centro Kennedy, por lo que prohibió el cierre del recinto para evitar las remodelaciones.

Según indicó el juez de distrito Christopher Cooper, de Washington, la votación que llevó a cabo la junta directiva del Kennedy Center el 16 de mayo para cambiar el nombre del recinto por el de Trump estuvo "mal informada y presuntamente predeterminada".

El juez Cooper señaló que los fideicomisarios "debieron evaluar la conveniencia del cierre de muchas maneras, y esta no fue una de ellas".

También añadió que solo el Congreso de Estados Unidos puede cambiar el nombre del centro.

Por tanto, el juez dio un plazo de dos semanas para retirar el nombre del presidente del centro, el cual fue colocado meses atrás.

BREAKING: A federal judge said that President Trump can't close or rename the Kennedy Center, ruling that it cannot be officially named for anyone else unless Congress approves it.



Read more: https://t.co/eIzMEcKfjU pic.twitter.com/ZIHyNOmPaY — ABC News (@ABC) May 29, 2026

"Debería avergonzarse"

Tras conocer el fallo, el presidente Donald Trump expresó su rechazo mediante un mensaje en su red Truth Social.

En su mensaje, el presidente aseguró que el juez "debería avergonzarse de sí mismo", al tiempo que acusó a la izquierda de "preferir que el centro muera antes de permitir que el presidente lo transforme en algo que pueda generar orgullo".

#DonaldTrump is blasting the judge who halted his plans to rename the Kennedy Center in his honor, saying the judge should “be ashamed of himself” because the center is “structurally dangerous” and a threat to public safety.



In the wake of the judge’s ruling, Trump said he will… pic.twitter.com/F2zqo9Epar — Variety (@Variety) May 29, 2026

El centro tenía previsto cerrar sus puertas el próximo 4 de julio, ya que Trump pretende renovar el edificio.

Sin embargo, el anuncio de las obras coincidió con una caída en la venta de entradas y con el boicot de varios artistas tras la toma de control de la institución por parte del presidente.

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