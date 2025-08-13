Trump otorga a Sylvester Stallone, Gloria Gaynor y Kiss los Premios del Centro Kennedy

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que el actor Sylvester Stallone, la cantante Gloria Gaynor y la banda Kiss recibirán los Premios del Centro Kennedy de las Artes Escénicas, institución que el republicano encabeza desde su regreso a la Casa Blanca.

El mandatario acudió a la sede del teatro, en Washington, para anunciar la lista de premiados de este año, que la completan el actor Michael Crawford y el cantante George Strait.

El presidente reveló que participó en el 98 % del proceso de selección de los premiados y aseguró que él mismo presentará la gala de entrega de los premios, que se transmitirá en diciembre por la cadena CBS, para ayudar, dijo, a que tenga mayor audiencia.

El presidente dedicó unas palabras a cada uno, especialmente a Stallone, seguidor confeso del mandatario, a quien se refirió como su “amigo” y “una leyenda de la gran pantalla“.

“Nunca se le ha dado el crédito que merece por su talento. No había nadie más que pudiera haber hecho los papeles que él hizo, de la forma en que los hizo. Ni siquiera cerca; lo han intentado, y no ha salido nada bien”, aseguró mientras recordaba cómo le sorprendió su interpretación en ‘Rocky‘.

A principios de año, Trump destituyó la junta directiva del Centro Kennedy, el principal centro de artes escénicas del país, la reemplazó con aliados y se autoproclamó presidente de la institución.

Trump aseguró este miércoles que en los últimos meses ha logrado eliminar el contenido ‘woke’ (progresista) de la programación del Centro Kennedy y prometió una renovación del edificio, incluida la instalación de nuevas butacas.

Estos premios se entregan desde el año 1978 a algunas de las personalidades más prestigiosas de las artes escénicas.

El propio Trump confesó que le hubiese encantado tener uno, pero nunca se lo dieron: “Quería uno pero no pude conseguirlo. Lo habría aceptado si me hubieran llamado. Esperé y esperé y esperé, y al final dije: ‘Basta, me convertiré en presidente. Me otorgaré el honor a mí mismo‘.

Desde su regreso al poder, Trump ha impulsado una serie de cambios en la ciudad de Washington, donde esta misma semana tomó el control de la policía local y anunció el despliegue de la Guardia Nacional para combatir la criminalidad, en contra de la opinión de las autoridades locales.

También inició una campaña de revisión de los contenidos del Instituto Smithsonian, que gestiona los grandes museos de la capital, para que se alineen con sus visiones políticas.