¿Aeropuerto Trump? el proyecto de ley que permitirá cambiar el nombre de una terminal en Florida

Internacional

¿Aeropuerto Trump? el proyecto de ley que permitirá cambiar el nombre de una terminal en Florida

La Cámara de Representantes de Florida aprobó una propuesta de ley que cambiaría el nombre de un aeropuerto por el de Donald Trump.

|

time-clock

FILES-US-POLITICS-TARIFF-TRADE-DIPLOMACY

El presidente estadounidense Donald Trump sostiene una orden ejecutiva firmada tras pronunciar un discurso sobre aranceles recíprocos durante un evento en el Jardín de las Rosas titulado "Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser rico" en la Casa Blanca, en Washington, D.C., el 2 de abril de 2025. (Foto Prensa Libre: AFP)

Debido a la aprobación de un proyecto de ley por parte de la Cámara Legislativa, un aeropuerto de Florida será rebautizado con el nombre del mandatario Donald Trump.

La Cámara de Representantes de Florida aprobó el proyecto para renombrar el Aeropuerto Internacional de Palm Beach como “Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump”, según los registros estatales.

Tras la aprobación del proyecto, se espera que el gobernador Ron DeSantis firme la medida para convertirla oficialmente en ley.

Sin embargo, la propuesta también debe ser aprobada por la Administración Federal de Aviación para concretarse.

LECTURAS RELACIONADAS

Washington (United States), 19/02/2026.- US President Donald Trump speaks during the Board of Peace meeting at the Donald J. Trump U.S. Institute of Peace in Washington, USA, 19 February 2026. Established by Donald Trump and led by the government of the United States, the Board of Peace (BoP) is a body tasked with overseeing the processes of the Gaza peace plan. (Estados Unidos) EFE/EPA/ALESSANDRO DI MEO

¿EE. UU. sin Canadá en el T-MEC? Trump evalúa romper el acuerdo comercial

chevron-right
US-POLITICS-DIPLOMACY-TRUMP

"Diez días": el ultimátum que Trump le dio a Irán para lograr un acuerdo y si habrán ataques pronto

chevron-right

No es la única entidad que ha cambiado de nombre para llevar el del mandatario estadounidense, ya que la junta directiva del Kennedy Center —que anteriormente se llamaba John F. Kennedy, en honor al expresidente— votó en diciembre para rebautizarlo como “Centro Trump-Kennedy”.

Además, el Departamento de Estado añadió el nombre de Donald Trump en el Instituto de la Paz de EE. UU.

Otro de los intentos de Trump ha sido rebautizar la estación Penn, de Nueva York, así como el Aeropuerto Internacional Dulles, de Washington, pero ambas propuestas fueron rechazadas.

Trump no solo se ha limitado a renombrar lugares con su nombre, sino que, según información del Departamento del Tesoro, hay reportes de que está listo un proyecto para emitir una moneda conmemorativa de un dólar con la imagen del presidente.

Lea también: Por qué la Corte Suprema anuló gran parte de los aranceles de Trump en EE. UU.

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

ARCHIVADO EN:

Aeropuerto Audiencias EE.UU. Donald Trump  Florida Sucesos Estados Unidos 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS