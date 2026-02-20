¿Aeropuerto Trump? el proyecto de ley que permitirá cambiar el nombre de una terminal en Florida

Debido a la aprobación de un proyecto de ley por parte de la Cámara Legislativa, un aeropuerto de Florida será rebautizado con el nombre del mandatario Donald Trump.

La Cámara de Representantes de Florida aprobó el proyecto para renombrar el Aeropuerto Internacional de Palm Beach como “Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump”, según los registros estatales.

Tras la aprobación del proyecto, se espera que el gobernador Ron DeSantis firme la medida para convertirla oficialmente en ley.

Sin embargo, la propuesta también debe ser aprobada por la Administración Federal de Aviación para concretarse.

No es la única entidad que ha cambiado de nombre para llevar el del mandatario estadounidense, ya que la junta directiva del Kennedy Center —que anteriormente se llamaba John F. Kennedy, en honor al expresidente— votó en diciembre para rebautizarlo como “Centro Trump-Kennedy”.

Has a GREAT ring to it…



President Donald J. Trump International Airport

Además, el Departamento de Estado añadió el nombre de Donald Trump en el Instituto de la Paz de EE. UU.

Otro de los intentos de Trump ha sido rebautizar la estación Penn, de Nueva York, así como el Aeropuerto Internacional Dulles, de Washington, pero ambas propuestas fueron rechazadas.

The Florida Senate wants to spend at least $2.75 million putting Donald Trump's name all over the Palm Beach County International Airport.



I dunno, maybe the billionaire could pay for that instead of taxpayers? pic.twitter.com/rpr2FwQqM7 — Jason Garcia (@Jason_Garcia) February 13, 2026

Trump no solo se ha limitado a renombrar lugares con su nombre, sino que, según información del Departamento del Tesoro, hay reportes de que está listo un proyecto para emitir una moneda conmemorativa de un dólar con la imagen del presidente.

