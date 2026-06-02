Quién es Mark Abreu, el empresario nominado por Trump para ser embajador de EE. UU. en El Salvador

El pasado 1 de junio el presidente Donald Trump anunció una nueva ronda de nominados diplomáticos para la designación de los embajadores de Ecuador, Paraguay, Brasil y El Salvador.

Referente al país centroamericano, Trump nominó al empresario constructor de Florida, Mark Abreu para el puesto.

Se trata de uno de los principales aliados regionales de la administración de Donald Trump.

Medios salvadoreños señalan que Abreu figuró como uno de los recaudadores de fondos del partido Republicano durante la campaña electoral de Trump en 2024.

Medios como EL Diario La Huella afirman que, de ser confirmado, Abreu sustituirá la vacante de embajador tras la salida del exdiplomático William Duncan en 2025.

Actualmente el embajador de EE. UU. en El Salvador es dirigida por Naomi Fellows.

Yesterday, President @realDonaldTrump tapped five more Floridians to serve our great nation in various roles.



Congratulations to Lt. Governor @MrsJSCarroll, Speaker @Daniel_PerezFL, Fmr. State Representative Doug Holder, Mark Abreu, and Seth Reister!



Florida continues to lead… pic.twitter.com/YcfKhsC3WF — Jacksonville Young Republicans (@JaxYRs) June 2, 2026

La nominación de Abreu será enviada al Senado para ser confirmadas. Según la propia Constitución estadounidense, no existe un plazo fijo para llevar a cabo la votación antes de oficializar los cargos.

En el caso de los otros países, los nominados fueron el presidente de la Cámara de Representantes de Florida desde 2024, Daniel Pérez, para Brasil; Peter Snyder, empresario del sector tecnológico para Ecuador y Paul Kalmbach, empresario de Ohio para Paraguay.

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