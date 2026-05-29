¿Descartan el modelo Bukele? qué dijo un ministro de Honduras del nuevo esquema de seguridad

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¿Descartan el modelo Bukele? qué dijo un ministro de Honduras del nuevo esquema de seguridad

El ministro de Seguridad de Honduras descartó implementar un modelo similar al de Nayib Bukele y optó por uno "acorde a las necesidades del país".

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FOTO ILUSTRATIVA. Presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha (MS13), recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), asisten a una audiencia virtual este jueves, en Tecoluca. (Foto Prensa Libre: EFE)

Recientemente, el ministro de Seguridad de Honduras afirmó que el país centroamericano creará "su propio modelo en materia de protección y seguridad", tras descartar la opción planteada por algunos legisladores de replicar el esquema del presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

Gerson Velásquez dio sus declaraciones luego de que miembros del Congreso de Honduras sugirieran a las autoridades analizar el modelo de seguridad de El Salvador para implementar algunas acciones ante los numerosos hechos violentos registrados recientemente.

El ministro agregó que, aunque Honduras no está cerrada a recibir aportes de otras experiencias internacionales, lo importante era "desarrollar un modelo catracho" que responda exclusivamente a las necesidades del país.

"No estamos negándonos a cualquier aporte o recomendación, pero estamos considerando un modelo catracho que implique nuestras condiciones y circunstancias", aseguró el ministro, de acuerdo con el medio Infobae.

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Según el medio argentino, Velásquez agregó que la prioridad de las fuerzas de seguridad es el respeto a los derechos humanos y el mantenimiento de las garantías constitucionales.

En cuanto a los cambios en materia de seguridad, el ministro anunció la creación de la denominada Agencia Nacional de Combate contra el Crimen (ANC) para fortalecer la lucha contra las organizaciones criminales.

Velásquez enfatizó que la prioridad de las autoridades hondureñas será la "focalización territorial", mediante la cual se concentrarán en las áreas con mayores índices de criminalidad.

"La focalización territorial será clave. En las zonas priorizadas se desplegará esta fuerza de intervención interinstitucional", afirmó.

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ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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