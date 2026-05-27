¿Replicar el modelo de Bukele? El plan de Honduras para aplicar un nuevo plan de seguridad

Luego de los recientes hechos violentos registrados en Honduras, un diputado de ese país propuso una peculiar iniciativa de ley que busca replicar algunos aspectos del modelo que Nayib Bukele implementó en El Salvador para fortalecer el sistema de seguridad.

Según Infobae, el diputado que presentó la propuesta fue Godofredo Fajardo, actual vicepresidente del Congreso Nacional, y según sus declaraciones, esta ley surge ante el aumento “alarmante” de delitos como extorsión, asaltos, secuestros y asesinatos.

“Sabemos nosotros que la sociedad hondureña requiere de muchas tomas de decisiones, pero ahorita, en este momento, es necesario abordar el asunto que más quiere escuchar el pueblo hondureño”, indicó Fajardo durante su intervención ante el pleno legislativo el pasado 26 de mayo.

El legislador afirmó que Honduras “pasa por una crisis de inseguridad ciudadana” y que ningún ciudadano “desconoce la situación”.

Con respecto al modelo de Bukele, Fajardo afirmó que “si esta estrategia resultó un éxito en El Salvador, seguro en Honduras también lo será”.

“Y esto es algo que no solo lo dice Godofredo Fajardo, sino que el pueblo hondureño lo está demandando, lo está exigiendo”, afirmó el diputado.

#Internacionales | 🇭🇳🇸🇻 El vicepresidente del Congreso Nacional de Honduras, Godofredo Fajardo, propuso adoptar el modelo de seguridad del Presidente @nayibbukele .



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El plan y la estrategia consistirían en ordenar al Ministerio de Seguridad de Honduras y otras entidades en materia de seguridad que lleven a cabo una visita para reunirse con autoridades salvadoreñas y así obtener información sobre las estrategias y procedimientos que se implementan en el país de Bukele.

“Presento esta ley para que se busque replicar el modelo Bukele de seguridad ciudadana y que el ministro de Seguridad y sus colaboradores se desplacen de inmediato a la República de El Salvador a visitar al ministro de Seguridad para que pueda informarse de las estrategias que están dando resultados”, explicó el vicepresidente legislativo.

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