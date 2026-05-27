¿Replicar el modelo de Bukele? El plan de Honduras para aplicar un nuevo plan de seguridad

Internacional

¿Replicar el modelo de Bukele? El plan de Honduras para aplicar un nuevo plan de seguridad

Tras los recientes hechos violentos en Honduras. un diputado ha presentado una iniciativa de ley para replicar el modelo de seguridad de Bukele en El Salvador.

|

time-clock

Fuerzas Armadas de Honduras patrullan Congreso Nacional en Tegucigalpa

FOTO ILUSTRATIVA. Integrantes de las Fuerzas Armadas de Honduras patrullan las inmediaciones del Congreso Nacional este miércoles, en Tegucigalpa. (Foto Prensa Libre: EFE)

Luego de los recientes hechos violentos registrados en Honduras, un diputado de ese país propuso una peculiar iniciativa de ley que busca replicar algunos aspectos del modelo que Nayib Bukele implementó en El Salvador para fortalecer el sistema de seguridad.

Según Infobae, el diputado que presentó la propuesta fue Godofredo Fajardo, actual vicepresidente del Congreso Nacional, y según sus declaraciones, esta ley surge ante el aumento “alarmante” de delitos como extorsión, asaltos, secuestros y asesinatos.

“Sabemos nosotros que la sociedad hondureña requiere de muchas tomas de decisiones, pero ahorita, en este momento, es necesario abordar el asunto que más quiere escuchar el pueblo hondureño”, indicó Fajardo durante su intervención ante el pleno legislativo el pasado 26 de mayo.

El legislador afirmó que Honduras “pasa por una crisis de inseguridad ciudadana” y que ningún ciudadano “desconoce la situación”.

LECTURAS RELACIONADAS

Soldados guatemaltecos refuerzan la frontera con Honduras tras el ataque armado que dejó un muerto y varias viviendas destruidas. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Guatemala refuerza su frontera con Honduras tras incursión armada que dejó un muerto

chevron-right
Pandilleros en El Salvador

De qué murió Carlos Mojica, uno de los cabecillas del Barrio 18 en El Salvador y portavoz de una polémica tregua en 2012

chevron-right

Con respecto al modelo de Bukele, Fajardo afirmó que “si esta estrategia resultó un éxito en El Salvador, seguro en Honduras también lo será”.

“Y esto es algo que no solo lo dice Godofredo Fajardo, sino que el pueblo hondureño lo está demandando, lo está exigiendo”, afirmó el diputado.

El plan y la estrategia consistirían en ordenar al Ministerio de Seguridad de Honduras y otras entidades en materia de seguridad que lleven a cabo una visita para reunirse con autoridades salvadoreñas y así obtener información sobre las estrategias y procedimientos que se implementan en el país de Bukele.

“Presento esta ley para que se busque replicar el modelo Bukele de seguridad ciudadana y que el ministro de Seguridad y sus colaboradores se desplacen de inmediato a la República de El Salvador a visitar al ministro de Seguridad para que pueda informarse de las estrategias que están dando resultados”, explicó el vicepresidente legislativo.

Lea también: ¿Cuánto dinero tiene Nayib Bukele? Hacienda revela por primera vez el patrimonio del presidente de El Salvador

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU. Crimen El Salvador  Honduras Narcotráfico Nayib Bukele Tendencias mundiales 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Radio en Vivo 106.5 FM
'; $xhtml .= '