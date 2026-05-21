De qué murió Carlos Mojica, uno de los cabecillas del Barrio 18 en El Salvador y portavoz de una polémica tregua en 2012

Este 21 de mayo, la Dirección General de Centros Penales de El Salvador informó que Carlos Mojica, uno de los fundadores del Barrio 18 en ese país y portavoz de una tregua entre pandillas ocurrida en el 2012, falleció.

Según un comunicado que la Dirección compartió en sus redes sociales, Mojica, también conocido con el alias de “Viejo Lin”, “dirigió una de las fracciones más sangrientas de las pandillas vinculadas a homicidios, violaciones, extorsiones y reclutamiento forzado de menores”.

Mojica se encontraba en prisión desde el 2003 y, según la Dirección General, habría fallecido la noche del miércoles 20 de mayo debido a un fallo multiorgánico provocado por complicaciones hepáticas.

Las autoridades salvadoreñas explicaron que “Viejo Lin” padecía múltiples enfermedades, como cirrosis, síndrome hepatorrenal y un probable glioblastoma.

“Su muerte marca el fin de uno de los símbolos del auge de las pandillas en El Salvador”, señalaron las autoridades.

En el 2012, Mojica tomó notoriedad en El Salvador ya que, según las autoridades, fue portavoz del Barrio 18 en una “tregua” impulsada por el gobierno de Mauricio Funes.

Dicha tregua otorgaba “beneficios penitenciarios, privilegios y concesiones a los pandilleros”, señala la información oficial.

En el 2016, durante una declaración a la Fiscalía salvadoreña, Funes negó haber otorgado prebendas (beneficios o privilegios) a las pandillas encarceladas a cambio de reducir los homicidios en el país.

Una corte penal de El Salvador condenó en mayo del 2023 a 14 años de prisión al expresidente Funes, quien falleció en enero del 2025 en Nicaragua, por delitos cometidos en el marco de dicha tregua.

Las autoridades no detallaron si Mojica pertenecía al grupo de más de 400 cabecillas pandilleros que fueron juzgados en una audiencia masiva, en el contexto del régimen de excepción del gobierno de Nayib Bukele.

Lea también: Guatemala se suman a países que rechazan “desestabilizar” Bolivia y muestran preocupación por la situación humanitaria









