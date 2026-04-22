Más de 47 mil delitos: qué se sabe de la audiencia contra casi 500 pandilleros de la mara Salvatrucha en El Salvador

Las autoridades de El Salvador informaron el 22 de abril que aproximadamente 400 supuestos cabecillas de la Mara Salvatrucha serán juzgados al mismo tiempo en una denominada "macroaudiencia" por "más de 47 mil delitos" cometidos entre el 2012 y el 2022.

Según información de la Fiscalía General de la República de El Salvador (FGR), los 486 pandilleros enfrentarán "por primera vez" este tipo de audiencia, la cual permite juzgar de forma masiva a los señalados y, de esa manera, mantener activo el proceso penal en su contra.

Además, las "macroaudiencias" permitirán a las autoridades incluir a nuevos acusados a medida que continúen las investigaciones.

La fiscalía salvadoreña no brindó más detalles de la audiencia. Además, no se permitió el ingreso de medios locales ni extranjeros.

"Durante la jornada, se presentaron las primeras pruebas testimoniales, que señalan a los 22 imputados con el rango de ranfleros, máxima jerarquía de la estructura terrorista, de ser los responsables de todos los crímenes cometidos por la pandilla", señaló la fiscalía.

Las autoridades también señalaron que entre los delitos que se les atribuyen a los pandilleros figuran homicidios, feminicidios, extorsión, tráfico de armas y desaparición de personas.

#CombateAPandillas | Este día, en la continuación de la audiencia única abierta en contra de 486 cabecillas de la MS-13, la @FGR_SV presentó varios testigos que incriminan a los 22 ranfleros, como responsables de ordenar 9,043 hechos criminales.



Durante la jornada, se… pic.twitter.com/hdTTVlRZ70 — Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) April 22, 2026

De acuerdo con la Fiscalía, este tipo de audiencias —que comenzaron en diciembre del año pasado— se establecieron a partir de una reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, con lo que la Fiscalía "procesa de forma masiva a toda la estructura criminal en un solo expediente".

La entidad investigadora sostuvo que a los involucrados "también se les procesa por el delito de rebelión porque buscaban mantener el control territorial para establecer un estado paralelo, atentando contra la soberanía nacional".

Apuntó que "en marzo del 2022, estos sujetos dieron las órdenes para asesinar a 86 víctimas, lo que dio apertura a la implementación del régimen de excepción", e indicó que de los imputados "413 ya guardan prisión en el Cecot", el Centro de Confinamiento del Terrorismo, una cárcel de máxima seguridad símbolo de la "guerra" contra las maras, liderada por el Gobierno del presidente Nayib Bukele.

Se han girado órdenes de captura contra "73 sujetos", quienes están siendo procesados en calidad de ausentes, añadió la FGR, sin especificar si todos los procesados fueron capturados durante el régimen de excepción.

La Fiscalía tampoco especificó el período de duración de dicho proceso.

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