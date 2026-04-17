Quién es el empresario guatemalteco capturado y vinculado en investigaciones a redes de negocios con Nayib Bukele

Las fuerzas de seguridad capturaron a Pedro Andrés García Manzo Méndez, de 46 años, el jueves 16 de abril en el Aeropuerto Internacional La Aurora de Guatemala, al ser requerido por la justicia de Honduras por su presunta vinculación en una red de defraudación fiscal.

La detención fue ejecutada por agentes de la Dipafront en cumplimiento de una orden de captura con fines de extradición emitida el 26 de febrero de este año.

Tras su aprehensión, fue puesto a disposición del juzgado competente para continuar el proceso que definirá su eventual entrega a las autoridades hondureñas.

De acuerdo con el Ministerio de Gobernación, con este caso Guatemala suma 23 capturas con fines de extradición en 2026, de las cuales 14 están vinculadas a narcotráfico y nueve a otros delitos.

Antiguo vínculo con Bukele

Según una investigación de El Faro, del 2021, Pedro Andrés García Manzo Méndez formó parte de un entorno empresarial con operaciones en Guatemala y El Salvador, vinculado a negocios de publicidad, manejo de imagen y proyectos comerciales.

El reportaje documenta que mantuvo relaciones comerciales en el ámbito privado con Nayib Bukele, con quien entre 2005 y 2006 creó dos empresas, y también con Ernesto Castro, dentro de ese mismo círculo de negocios.

Entonces, Bukele aún desarrollaba actividades fuera del ejercicio pleno del poder presidencial o en etapas iniciales de su carrera política.

Según la investigación, estas conexiones no se presentan como vínculos políticos formales, sino como parte de una red de negocios y operadores que posteriormente tuvo incidencia en proyectos y contactos regionales, incluido el intento de impulsar un partido político en territorio guatemalteco.

El vínculo se extiende al ámbito político a través del sobrino del detenido, José Luis Araneda Cintrón, quien en 2021 inició ante el Tribunal Supremo Electoral el proceso para fundar en Guatemala el partido Nuevas Ideas.

De acuerdo con el reportaje, Araneda no solo impulsó una organización con nombre, colores y símbolo idénticos al partido salvadoreño, sino que también aparece en registros y fotografías en actividades junto a Bukele en El Salvador.

La investigación señala que este intento replicaba el modelo político salvadoreño, tanto en su identidad visual —color cian y emblema con la “N”— como en su narrativa de renovación y rechazo a los partidos tradicionales, además de estar impulsado por un grupo cercano de abogados y colaboradores. No obstante, el partido oficial salvadoreño negó cualquier relación formal con esa iniciativa en Guatemala.

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