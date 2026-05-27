Nueva masacre en Honduras deja tres estudiantes muertos; esto investigan las autoridades

Tres estudiantes menores de edad fueron asesinados en un ataque armado registrado la tarde del martes en la colonia Suazo Córdova, en El Progreso, Yoro, Honduras. Las víctimas fueron identificadas como Geral Isaac Padilla Castro, de 15 años; Jonathan Joel Hernández Moreno, 15; y Carlos Daniel Vásquez Suazo,16,

De acuerdo con reportes preliminares, los adolescentes regresaban de una actividad organizada por compañeros de colegio cuando fueron interceptados por hombres armados que se movilizaban en otra motocicleta y abrieron fuego contra ellos en una calle cercana al centro educativo.

Vecinos del sector relataron haber escuchado múltiples detonaciones y posteriormente localizaron los cuerpos de los jóvenes tendidos sobre la calle, lo que generó conmoción entre familiares y residentes de la comunidad.

Elementos de la Policía Nacional llegaron minutos después para acordonar la escena del crimen e iniciar las investigaciones, mientras personal de Medicina Forense efectuó el levantamiento de los cuerpos.

Jóvenes se movilizaban en una motocicleta

Según versiones proporcionadas por familiares, los tres estudiantes viajaban en una sola motocicleta cuando fueron interceptados por sujetos armados en un sector considerado territorio de pandillas.

Los tres estudiantes fueron atacados a balazos en una colonia de El Progreso, Yoro. (Foto: Prensa Libre, redes sociales).

Familiares de una de las víctimas indicaron que Carlos Daniel Vásquez Suazo pidió “jalón” a sus amigos para dirigirse hacia el lugar donde abordaría un taxi, pero fueron atacados antes de llegar al punto previsto.

“Eran unos muchachos sanos, unos niños”, lamentó un familiar, quien además señaló que la motocicleta y los celulares de los jóvenes no fueron encontrados tras el crimen, por lo que una de las hipótesis apunta a un posible robo.

Autoridades investigan posible móvil del crimen

Las autoridades hondureñas manejan distintas hipótesis sobre el triple homicidio, entre ellas disputas territoriales entre estructuras criminales, un posible ajuste de cuentas o un robo armado.

Hasta el momento no se reportan capturas relacionadas con el caso y las investigaciones continúan para establecer el móvil exacto del ataque.

La nueva masacre ocurre en medio de una escalada de violencia en Honduras (Foto: Prensa Libre, redes sociales)..

La Policía informó además que mantiene operativos de saturación e intervención en sectores conflictivos de El Progreso debido al incremento de hechos violentos registrados en las últimas semanas en la zona norte de Honduras.

Violencia continúa golpeando a Honduras

La nueva masacre ocurre en medio de una escalada de violencia que mantiene en alerta a Honduras. El pasado 21 de mayo, 20 campesinos fueron asesinados en Rigores, Trujillo, Colón, en una de las matanzas más violentas registradas recientemente en el país.

Ese mismo día también murieron cinco agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) y dos presuntos integrantes de una estructura criminal durante un operativo en Corinto, Omoa, Cortés.

Además, horas antes del ataque en Yoro, cuatro personas fueron asesinadas en la colonia Filadelfia, en La Lima, Cortés.

Organizaciones de derechos humanos y observatorios de violencia advierten que la criminalidad afecta cada vez más a jóvenes y menores de edad en zonas dominadas por pandillas y estructuras ligadas al narcotráfico.

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