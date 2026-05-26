Guatemala expulsa a hombre vinculado con ataque donde murieron cinco policías en Honduras

El hondureño Eli Nahúm Guerra, de 44 años, fue expulsado este 26 de mayo de Guatemala y entregado a investigadores de la Policía Nacional de Honduras, luego de recibir el alta médica en un hospital privado donde permanecía internado bajo custodia policial. Las autoridades guatemaltecas informaron que el hombre ingresó de manera irregular al país tras resultar herido de bala y que cuenta con una notificación azul de localización emitida por Honduras.

Según la Policía Nacional Civil (PNC), Guerra ingresó el jueves último a territorio guatemalteco junto a otro hondureño identificado como Jefri Josseth Guardado Herrera, de 21 años. Ambos fueron trasladados a un centro asistencial privado en Puerto Barrios, Izabal, debido a heridas provocadas por proyectil de arma de fuego en distintas partes del cuerpo.

Las autoridades hondureñas presumen que los dos hombres estarían vinculados con el ataque armado ocurrido en Corinto, Omoa, Cortés, cerca de la frontera con Guatemala, donde murieron cinco agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco).

De acuerdo con el reporte policial, Guardado Herrera presentaba una herida de bala en el abdomen, mientras que Guerra sufrió un disparo en el cráneo. Ambos afirmaron a las autoridades que se encontraban cerca del lugar donde ocurrió un enfrentamiento entre fuerzas de seguridad hondureñas y presuntos narcotraficantes, cuando fueron alcanzados por balas perdidas.

Hondureño que ingreso al país herido de bala es expulsado y entregado a la Policía Nacional de Honduras



Ingresó a Guatemala de manera ilegal.



El hondureño Eli Nahúm Guerra, de 44 años, hoy fue dado de alta en un hospital privado donde se encontraba internado, por lo que pic.twitter.com/jjyDTsAUkE — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) May 26, 2026

La PNC indicó que Guardado Herrera continúa hospitalizado y bajo custodia policial en Izabal. Las autoridades esperan que sea dado de alta en los próximos días para proceder con su expulsión y entrega a las autoridades hondureñas.

Investigación por muerte de policías hondureños

Las autoridades de Honduras informaron que los cinco agentes fallecidos fueron hallados desmembrados y parcialmente quemados en una zona montañosa de Corinto, Omoa. Según las pesquisas, las víctimas habrían sido capturadas durante un operativo antidrogas y posteriormente ejecutadas.

La Secretaría de Seguridad de Honduras identificó a los agentes fallecidos como Lester Josué Amador Herrera, Leonel Alejandro Valdés Núñez, Dailin Francisco Elvir Quintanilla, Nels Makley Eguigure Benavídez y Emerson Josué Canales Fúnez, integrantes de la Dipampco.

Investigadores hondureños indicaron que una de las líneas de investigación apunta a una estructura criminal vinculada con el narcotráfico que opera en la zona fronteriza y que presuntamente estaría dirigida por Heber Noé Argueta.

Refuerzan seguridad en la frontera

El Ministerio de Gobernación y el Ministerio de la Defensa Nacional informaron que mantienen operativos y vigilancia en la frontera con Honduras para evitar el ingreso de sospechosos relacionados con el ataque armado.

La PNC agregó que trabaja en coordinación con fuerzas de seguridad hondureñas para fortalecer el control fronterizo y establecer si otras personas vinculadas con el caso ingresaron a Guatemala después del enfrentamiento.

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