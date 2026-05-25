Defensa informa de incidente armado en frontera entre Guatemala y Honduras y revela la hipótesis del caso

El Ministerio de la Defensa Nacional de Guatemala informó este lunes 25 de mayo que personal militar destacado en el área fronteriza de Esquipulas, Chiquimula, detectó el ingreso al territorio nacional, por un paso no autorizado proveniente de Honduras, de vehículos 4x4 con personas fuertemente armadas, presuntamente vinculadas a estructuras del crimen organizado.

“Al percibir la presencia militar, los individuos fuertemente armados abrieron fuego contra las fuerzas de seguridad, por lo que el personal militar repelió el ataque conforme a los protocolos establecidos, logrando hacer retroceder a estas personas que actúan al margen de la ley. No se reporta personal militar herido”, remarcó Defensa.

Añadió que el Ejército de Guatemala mantiene y refuerza la presencia militar en el área, y efectúa operaciones de seguridad y vigilancia en coordinación con las autoridades correspondientes, con el objetivo de garantizar la protección y seguridad de la población y preservar la soberanía e integridad del territorio nacional.

El Ministerio de la Defensa tiene dos hipótesis sobre lo sucedido. La primera es el ingreso de los hombres armados; la segunda, un supuesto desalojo violento entre guatemaltecos en la zona fronteriza del lado de Guatemala.

Según información preliminar, una persona murió en un área de cultivo de maracuyá, y los hombres armados intentaron desalojar a los campesinos y huir por un paso ciego en la frontera de El Florido.

El 22 de mayo, la PNC informó que José Guardado Herrera, de 21 años, y Eli Naún Guerra, 44, ambos hondureños, permanecían bajo custodia policial en un centro asistencial privado de Puerto Barrios, Izabal, luego de haber ingresado con heridas de bala.

De acuerdo con el reporte de la PNC, los hombres fueron trasladados en un vehículo particular desde Corinto, Honduras. Según la Policía de Honduras, los dos hombres bajo custodia en Guatemala estarían vinculados con el ataque armado en el área fronteriza de Corinto, Omoa, Cortés, donde murieron cinco miembros de las fuerzas de seguridad.

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Qué ha pasado en el área fronteriza

El Ministerio de Gobernación de Guatemala ha informado que la PNC y el Ejército de Guatemala reforzaron la seguridad en la frontera con Honduras, luego de dos ataques armados ocurridos en ese país que dejaron por lo menos 24 muertos, entre ellos cinco agentes policiales.

Marco Antonio Villeda, titular de la cartera del Interior, indicó a periodistas que las fuerzas de seguridad mantienen monitoreo permanente en los puntos fronterizos y coordinación con autoridades hondureñas para evitar el ingreso a Guatemala de los responsables de los hechos criminales.

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