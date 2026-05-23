Pandilleros de la Mara 18 emboscaron a policías en Honduras dejando la muerte de un agente y un civil

Las fuerzas policiales de Honduras reportaron la noche de este viernes la muerte de uno de sus agentes, mientras que un segundo permanece herido en un hospital tras ser atacados por integrantes de la Mara 18.

Eso según declaraciones oficiales de la Policía Nacional de Honduras que informaron la muerte del agente Brian Fernando Parada Figueroa, mientras que Tiffany Johani Brevé, también oficial, resultó herida.

Versiones apuntan que los dos agentes se encontraban realizando un patrullaje a pie en el sector conocido como Chamelecón, de San Pedro Sula, cuando sujetos vinculados a la Mara 18 les dispararon por la espalda.

La intensidad del ataque generó alarmas entre los vecinos, ya que los agentes pudieron reaccionar y hubo un intercambio de disparos entre los agentes y los pandilleros. Autoridades locales reportan que al menos hay dos pandilleros heridos.

Tras la llegada de los paramédicos y de más agentes policiales se localizó a otra persona fallecida, se trata de Josafat Jurin Gómez Alvarado, de 45 años de edad.

Los reportes apuntan que el hombre se encontraba caminando por el sector, cuando una de las balas del incidente alcanzaron al hombre, quien perdió la vida.

El fallecido fue identificado tiempo después por sus familiares. Fotografía: STV Noticias Honduras.



Esta semana cinco agentes de la policía de Honduras fueron atacados en un hecho violento, y tiempo después 20 personas fueron asesinadas en una finca de palma.

Los hechos de criminalidad que han azotado a Honduras en los últimos días ha hecho que en Guatemala se refuercen puntos fronterizos.