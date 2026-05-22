Heber Argueta: quién es y qué se sabe de sus presuntos vínculos con el CJNG y la masacre de policías en Honduras

Derivado de los recientes hechos violentos registrados en Honduras el pasado 21 de mayo, sobre todo el enfrentamiento armado que acabó con la vida de cinco policías en Corinto, han empezado a surgir detalles sobre el supuesto narcotraficante que habrían ido a buscar las autoridades y que generó el incidente.

El operativo policial ocurrió en Corinto, Omoa, y según información de la Secretaría de Seguridad de Honduras, el principal objetivo del despliegue policial en esa zona era buscar a una persona llamada Heber Argueta.

Según medios como Infobae, Argueta sería un supuesto operador criminal con presuntos vínculos con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y el operativo en la frontera entre Honduras y Guatemala tenía como objetivo detenerlo.

Infobae cita a la Policía Nacional de Honduras, cuyos agentes sospechan que Argueta tendría participación en actividades delictivas como tráfico de drogas, movilización de armas y operaciones logísticas en la zona de Corinto.

Se presume que la estructura criminal vinculada con Argueta operaría en áreas de Colón, Atlántida y Cortés. Infobae explica que estas zonas son utilizadas por organizaciones criminales debido a sus rutas marítimas y terrestres.

“Violento”

Infobae cita investigaciones policiales en las que califican a Argueta como un operador “violento, calculador y de sangre fría”.

El medio señala que, en las comunidades cercanas a Corinto, la figura de Argueta genera temor debido al poder que tendría dentro de la estructura criminal.

¿Quién es Heber Argueta? El hombre que Honduras vincula con el CJNG tras masacre de policías | Por Pamela Bustillo



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Respecto de sus supuestos vínculos con el CJNG, autoridades hondureñas afirman que el cartel de narcotráfico aprovecharía las rutas del Caribe de Honduras para facilitar actividades como el tráfico de drogas y armas.

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