Masacre en Honduras: dos sospechosos detenidos en Guatemala y otros dos hallados muertos son las nuevas pistas del caso

Las autoridades de Honduras y Guatemala informaron este viernes sobre nuevos avances en la investigación del ataque armado que dejó cinco policías muertos en la frontera entre ambos países, en un hecho que ha provocado operativos conjuntos y cambios dentro de los cuerpos de seguridad hondureños.

Por un lado, la Policía de Honduras confirmó el hallazgo de los cuerpos de dos hombres que supuestamente pertenecían al grupo narcotraficante vinculado al asesinato de los agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco).

Los fallecidos fueron identificados como Nahúm Ventura Rivera y Eduardo Rivera Sabillón. Según las investigaciones hondureñas, ambos integraban una estructura ligada al narcotráfico que habría participado en el secuestro y asesinato de los cinco policías.

El portavoz de la Policía Nacional de Honduras, Wilber Mayes, indicó que los cuerpos fueron localizados en el sector de Corinto, en el departamento de Cortés, fronterizo con Guatemala, luego de denuncias de pobladores. Posteriormente fueron trasladados a Medicina Forense para realizar las autopsias correspondientes.

De acuerdo con las autoridades hondureñas, los agentes de la Dipampco fueron sometidos, privados de libertad y asesinados en una zona montañosa cuando intentaban capturar a un presunto narcotraficante durante una operación que, según el Gobierno, se ejecutó sin seguir los protocolos institucionales de legalidad, seguridad y acompañamiento judicial.

Tras el caso, Honduras suspendió al director, subdirector y jefe de operaciones de la Dipampco mientras se desarrollan investigaciones para establecer responsabilidades por supuestas fallas en el procedimiento. Además, el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, ordenó la intervención de la unidad policial para evaluar sus operaciones.

En paralelo, autoridades de Guatemala confirmaron la captura de dos ciudadanos hondureños heridos de bala que permanecían en un hospital de Puerto Barrios, Izabal, cerca de la frontera con Honduras.

Los detenidos fueron identificados como José Guardado Herrera, de 21 años, y Eli Naún Guerra, de 44, quienes permanecen bajo custodia mientras avanzan las investigaciones y las coordinaciones entre ambos países para determinar su posible relación con el ataque armado.

La Policía guatemalteca indicó que los dos hombres provenían de la aldea Corinto, Honduras, y fueron localizados en el centro asistencial tras el ataque registrado el jueves.

A raíz de este caso, Guatemala reforzó la vigilancia en la franja fronteriza y mantiene operativos coordinados con la Policía hondureña para evitar el ingreso de estructuras criminales a territorio guatemalteco.

Las autoridades también señalaron que el ataque contra los policías coincidió con otra matanza ocurrida el mismo jueves en el Caribe hondureño, donde hombres armados con uniformes policiales asesinaron a al menos 20 trabajadores de una finca de palma africana en el departamento de Colón.