Dos hondureños bajo custodia en Guatemala estarían ligados a muerte de cinco policías en zona fronteriza de Corinto, Omoa

José Guardado Herrera, de 21 años, y Eli Naún Guerra, 44, ambos hondureños, permanecen bajo custodia policial en un centro asistencial privado de Puerto Barrios, Izabal, luego de haber ingresado con heridas de bala, indicó la Policía Nacional Civil (PNC)

De acuerdo con el reporte de la PNC, los hombres fueron trasladados la mañana del miércoles 21 de mayo en un vehículo particular desde Corinto, Honduras.

Guardado Herrera tiene una herida de bala en el abdomen, mientras que Guerra un disparo en el cráneo.

De acuerdo con la Policía de Honduras, los dos hombres bajo custodia en Guatemala estarían vinculados con el ataque armado en el área fronteriza de Corinto, Omoa, Cortés, donde murieron cinco miembros de las fuerzas de seguridad.

Wilber Mayes Ríos, director de comunicación de la PNC de Honduras, dijo que Guardado y Guerra presuntamente forman parte de una estructura del narcotráfico que lidera Heber Noé Argueta.

“Un equipo de la Dirección Policial de Investigaciones se está trasladando hacia la zona para poder esclarecer, indagar y verificar cuál fue la participación directa que estos individuos tuvieron al momento de ejecutar esta acción en contra de nuestros funcionarios policiales”, comentó Mayes.

La versión de los heridos

De acuerdo con el informe de la PNC de Guatemala, los heridos dijeron en el hospital que estaban cerca del lugar del tiroteo entre las fuerzas de seguridad de Honduras y presuntos narcotraficantes, cuando balas perdidas los alcanzaron.

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Guardado Herrera dijo ser jornalero, mientras que Guerra explicó que se dedicaba a cambiar lempiras en el área fronteriza.

“Manifestaron que, al no contar con asistencia médica adecuada en Honduras, fueron auxiliados por un vecino del lugar, quien los trasladó a bordo de un vehículo a la Clínica y Sanatorio Hermano Pedro, ubicado en la 21 calle, entre 13 y 14 avenida, en Puerto Barrios, Izabal. Asimismo, manifestaron que ingresaron de manera irregular a Guatemala”, detalla el informe policial.

El Ministerio de Gobernación de Guatemala informó que los dos hondureños permanecerán bajo custodia policial mientras se investiga el caso.

“Se realizan las coordinaciones respectivas con autoridades hondureñas para establecer si están relacionados o no con los hechos armados en ese país”, comentó.

Más seguridad en frontera con Honduras

De acuerdo con los ministerios de la Defensa y Gobernación de Guatemala, han reforzado la seguridad en la frontera con Honduras luego del enfrentamiento armado ocurrido el jueves 21 de mayo en Corinto, Omoa, Cortés, donde murieron al menos cinco agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) de ese país.

Autoridades guatemaltecas informaron que mantienen vigilancia y monitoreo en el área fronteriza ante la posibilidad de que sospechosos vinculados con el ataque intenten ingresar a Guatemala.

Violencia en Honduras

En Honduras se registró una masacres y un enfrentamiento armado. Uno de los hechos fue en el sector de Rigores, Trujillo, departamento de Colón, donde al menos 19 personas fueron asesinadas durante la madrugada, según autoridades y medios internacionales.

Las primeras hipótesis apuntan a que las víctimas eran trabajadores agrícolas interceptados por hombres armados cuando se dirigían a sus labores. Entre los fallecidos había mujeres y varios cuerpos fueron localizados cerca de una caseta y plantaciones de palma africana.

Horas después de la masacre en Colón, autoridades hondureñas reportaron otro enfrentamiento armado en Corinto, Omoa, cerca de la frontera con Guatemala. En ese hecho murieron cinco agentes durante un operativo antidrogas.

Tras ese ataque, José Guardado Herrera, de 21 años, y Eli Naún Guerra, 44, ambos hondureños, fueron trasladados heridos de bala a una clínica en Puerto Barrios, Izabal, donde permanecen bajo custodia policial.