¿Qué sucede en Honduras? Dos masacres en distintas regiones del país marcan una jornada violenta

Dos regiones de Honduras despertaron este 21 de mayo entre múltiples masacres y enfrentamientos armados, los cuales han puesto en alerta a los pobladores, mientras las autoridades aún investigan a los responsables de estos actos y tratan de determinar las causas exactas.

Primero, en el sector de Rigores, ubicado en el municipio de Trujillo, departamento de Colón, las autoridades informaron sobre al menos 19 personas que fueron asesinadas durante la madrugada de este jueves.

Medios internacionales como Infobae indicaron que las primeras hipótesis señalan que las víctimas eran trabajadores agrícolas que se dirigían a sus labores diarias y que habrían sido interceptados por hombres armados.

También señala que entre las víctimas había mujeres y que algunos cuerpos quedaron cerca de una caseta, mientras otros fueron hallados entre surcos de palma africana.

Aunque las autoridades no han establecido una hipótesis sobre las causas del hecho, la región de Colón ha sido conocida por ser un área de conflicto por tierras que se ha mantenido durante las últimas décadas.

Se estima que, derivado de los enfrentamientos entre campesinos y guardias de seguridad privada, se han registrado al menos 200 muertes en las últimas décadas.

Infobae explica que la zona de Rigores ha sido un corredor históricamente conflictivo debido a la presencia de asentamientos campesinos, fincas de palma africana y varios reclamos agrarios que han provocado enfrentamientos armados.

Según la agencia EFE, el conflicto en esa región habría comenzado debido a la venta de tierras —las cuales habían sido otorgadas originalmente a labradores mediante una reforma agraria hace medio siglo— a grandes empresas agrícolas.

Ahora, una nueva generación de campesinos reclama dichas propiedades. Muchos de ellos acusan al expresidente hondureño Rafael Callejas de “agudizar” la crisis al permitir que varios campesinos vendieran sus tierras a empresarios.

La situación se ha complicado más con la aparición de grupos criminales y del narcotráfico.

En el 2022, la entonces mandataria Xiomara Castro creó una comisión especial para buscar una solución pacífica en la zona de Colón, que también es conocida como el Valle de Aguán.

Enfrentamiento con policías

Horas después de registrarse dicha masacre, las autoridades informaron sobre otro hecho armado en Omoa, municipio fronterizo con Guatemala, donde al menos cuatro policías y un civil perdieron la vida.

Los policías fallecidos pertenecían a la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), quienes intentaron ingresar a una vivienda durante un operativo antidrogas, así lo detalló el portavoz de la Policía, Edgardo Barahona.

Infobae señala que estos hechos violentos han provocado el cierre temporal del paso fronterizo entre Honduras y Guatemala por medio de Corinto.

Por otro lado, la Fiscalía de Honduras emitió un comunicado en el que afirmó que estos hechos “no quedarán impunes” y que “se agotarán todas las líneas de investigación para esclarecerlos”.

Finalmente, el Gobierno de Honduras ordenó la “intervención directa” de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, de manera “inmediata”, en las dos regiones.

En lo que va del 2026, Honduras ha registrado 11 masacres que han dejado al menos 47 personas fallecidas, según Infobae.

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