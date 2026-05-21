Masacre en Honduras: Guatemala en alerta por enfrentamiento armado cerca de la zona fronteriza

De acuerdo con el Ministerio de la Defensa, se ha reforzado la seguridad en la frontera con Honduras luego del enfrentamiento armado ocurrido este jueves 21 de mayo en Corinto, Omoa, Cortés, donde murieron al menos cinco agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) de ese país.

Autoridades guatemaltecas informaron que mantienen vigilancia y monitoreo en el área fronteriza ante la posibilidad de que sospechosos vinculados con el ataque intenten ingresar a Guatemala.

Fuentes del Ejército de Guatemala afirmaron que se reforzó la seguridad fronteriza, aunque indicaron que por ahora no se reportan movimientos anómalos del lado guatemalteco.

La Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC) indicó que se mantiene en alerta tras los hechos violentos registrados en Honduras, a unos 50 kilómetros de la frontera con Guatemala.

La PNC indicó que lleva a cabo operativos coordinados con la Policía Nacional de Honduras en seguimiento de los hechos armados ocurridos en el vecino país, donde murieron varios policías.

“La PNC realiza acciones para proteger a ciudadanos guatemaltecos y evitar el ingreso de criminales hondureños a Guatemala y, de ser posible, capturarlos si alguno se atreve a ingresar ilegalmente”, indicó la institución.



Mientras tanto, la Fiscalía contra la Narcoactividad del Ministerio Público (MP) señaló que hasta el momento no tiene ninguna alerta relacionada con el caso en territorio guatemalteco.

Elementos de las fuerzas de seguridad de Guatemala y Honduras resguardan la frontera de Corinto tras el ataque armado registrado en territorio hondureño. (Foto Prensa Libre: PNC)

El enfrentamiento entre narcotraficantes y la Policía hondureña

Según autoridades hondureñas, el ataque ocurrió durante un operativo relacionado con órdenes de captura y supuestas actividades de narcotráfico en Corinto, Omoa, Cortés.

El subcomisionado de la Policía Nacional de Honduras, Javier Banegas, afirmó que unos 500 policías y 200 militares fueron movilizados para rodear el área donde ocurrió el enfrentamiento.

Fuerzas de seguridad de Honduras resguardan el área de Corinto luego del ataque armado que dejó varios agentes muertos. (Foto Prensa Libre: La Prensa/Honduras)

Indicó que las autoridades guatemaltecas fueron alertadas para verificar si algunos sospechosos intentaron huir hacia la frontera.

“Está activada también la Policía de Guatemala para verificar que no hayan huido para esa zona y de esta forma poderles dar captura”, expresó Banegas a medios hondureños.

Policías hondureños mantienen operativos de seguridad en Corinto, Cortés, tras el enfrentamiento armado ocurrido este jueves. (Foto Prensa Libre: La Prensa/Honduras)

Otra masacre en Honduras

Este mismo jueves en Honduras se registró otra masacre en finca Paso Aguán de Rigores, Trujillo, Colón, donde al menos 10 personas murieron y otras siete permanecían sin confirmación oficial, según el diario El Heraldo.

De acuerdo con autoridades hondureñas, las víctimas se encontraban reunidas en una iglesia de la finca, donde acostumbraban orar antes de iniciar sus labores, cuando fueron atacadas por hombres armados.

Elementos de la Policía Nacional y del Ejército llegaron al lugar horas después del ataque y encontraron rastros de sangre, casquillos de bala y perforaciones en las paredes, pero no los cadáveres.

Indicaron que averiguan si fueron familiares o integrantes del crimen organizado quienes retiraron los cuerpos antes de la llegada de equipos forenses, por lo que hasta ahora no existe una cifra oficial definitiva de víctimas.

Agentes de la Policía Nacional de Honduras inspeccionan la finca Paso Aguán de Rigores, en Trujillo, Colón, donde ocurrió la masacre. (Foto Prensa Libre: La Prensa/Honduras)