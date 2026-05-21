Honduras vive jornada violenta con enfrentamiento en frontera con Guatemala y posible masacre en Colón

Honduras registra este 21 de mayo una jornada marcada por la violencia con dos hechos que son investigados por las autoridades: un enfrentamiento armado en la frontera con Guatemala que dejó al menos cuatro policías y un civil muertos , y la supuesta matanza de al menos 10 personas en una finca del departamento de Colón , en el Caribe hondureño.

El portavoz de la Policía Nacional, Edgardo Barahona, informó que el enfrentamiento ocurrió en el sector de Corinto, fronterizo entre Honduras y Guatemala, cuando miembros de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) intentaban ingresar a una vivienda durante una operación antidrogas.

“Preliminarmente estamos hablando de cuatro funcionarios policiales fallecidos y un civil”, indicó Barahona a periodistas.

El portavoz señaló además que un equipo especializado fue desplazado a la zona para apoyar las operaciones de búsqueda de al menos tres agentes de la Dipampco que habrían sido secuestrados durante el operativo.

Hasta ahora, las autoridades no han identificado a las víctimas.

El hecho ocurrió el mismo día en que las fuerzas de seguridad hondureñas investigan la supuesta matanza de al menos 10 personas en una finca de la aldea Rigores, en el municipio de Trujillo, departamento de Colón.

Según un informe preliminar de la Policía Nacional, el múltiple crimen habría ocurrido durante la madrugada. Sin embargo, el ministro de Seguridad de Honduras, Gerzon Velásquez, afirmó que aún no existen elementos confirmados sobre lo sucedido.

“No tenemos elementos confirmados de la forma de muerte ni de la existencia, incluso, de los cadáveres, porque las autoridades no los encontraron en el lugar”, declaró el funcionario.

Velásquez agregó que “no tenemos información oficial de cuántos son los cadáveres ni de dónde están”, y anunció la conformación de un equipo multidisciplinario y la intervención de la zona con “una fuerza mayor” para garantizar la seguridad de la población.

Las víctimas, entre las que habría tres mujeres y que todavía no han sido identificadas, aparentemente se preparaban para trabajar en una plantación de palma africana cuando un grupo de hombres armados, vestidos con uniformes policiales, irrumpió en el lugar y abrió fuego sin mediar palabra, según reportes de medios locales.

De confirmarse, esta sería la masacre número 11 registrada en Honduras desde enero pasado, de acuerdo con cifras del Observatorio de Violencia de la Universidad Nacional Autónoma del país centroamericano.

La región de Colón ha sido escenario durante décadas de un conflicto agrario que ha dejado más de 200 muertos debido a disputas por la tenencia de la tierra entre campesinos y guardias de seguridad privada.

#COMUNICADO | Comunicado de prensa SEDS N.54-2026 pic.twitter.com/ThhWa6Ghzb — Policía Nacional de Honduras (@PoliciaHonduras) May 21, 2026

El conflicto surgió tras la venta de tierras entregadas originalmente a campesinos mediante una reforma agraria hace medio siglo y que posteriormente pasaron a manos de grandes empresarios agrícolas. Las nuevas generaciones de campesinos reclaman actualmente esas propiedades.

Diversos sectores responsabilizan en parte al expresidente hondureño Rafael Callejas de haber agravado la crisis al permitir que grupos campesinos vendieran sus tierras a empresarios.

En 2022, el Gobierno de la entonces presidenta Xiomara Castro creó una comisión especial para buscar una solución pacífica en Colón, principalmente en el valle del Aguán, aunque los esfuerzos no han dado resultados.

Según autoridades locales, el problema agrario se ha visto agravado por la infiltración de grupos criminales, políticos y el narcotráfico.

Además de las disputas agrícolas, Colón es considerada una de las regiones más violentas de Honduras debido a su posición estratégica utilizada por carteles del narcotráfico para el traslado de cocaína desde América del Sur hacia Estados Unidos.

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