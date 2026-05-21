¿Qué se sabe de las tres hermanas asesinadas en masacre en finca de palma africana en Honduras?

Tres hermanas figuran entre las víctimas de una masacre ocurrida la madrugada de este jueves 21 de mayo en la finca Paso Aguán, en Trujillo, Colón, donde un grupo de trabajadores fue atacado a balazos mientras se preparaba para comenzar labores en una plantación de palma africana.

Las víctimas fueron identificadas preliminarmente como María Linda , conocida también como Lina; Mirza y Rosa Rodríguez, originarias de la comunidad de Rigores. El ataque dejó al menos 19 personas muertas, según autoridades hondureñas.

El caso ha causado consternación entre vecinos y familiares de las hermanas Rodríguez, quienes eran conocidas en la zona por dedicarse a labores agrícolas junto con otros trabajadores de la finca.

De acuerdo con los reportes preliminares, el grupo de trabajadores llegó durante la madrugada a la finca Paso Aguán para comenzar su jornada laboral cuando fue emboscado por hombres armados.

Las hermanas Rodríguez figuran entre las víctimas del ataque armado registrado en una plantación de palma africana en Honduras. (Foto: Prensa Libre, La Prensa/Honduras).

Las autoridades hondureñas investigan si los atacantes utilizaron uniformes similares a los de la Policía durante el ataque ocurrido en la comunidad de Rigores, en Trujillo, Colón.

En el lugar quedaron motocicletas, herramientas de trabajo y pertenencias de las víctimas, mientras familiares y vecinos acudieron a la zona tras conocer la noticia.

Fiscalía investiga la masacre

El portavoz del Ministerio Público de Honduras, Yuri Mora, informó que inicialmente se localizaron 13 víctimas y posteriormente fueron halladas otras seis personas asesinadas, por lo que la cifra preliminar aumentó a 19 muertos.

Las diligencias de investigación continúan en la zona con apoyo de equipos forenses y agentes de investigación criminal, quienes recopilan indicios balísticos y testimonios para esclarecer el caso.

La Fiscalía indicó que la escena criminal fue alterada antes de la llegada de las autoridades, debido a que varios cuerpos fueron retirados por familiares y trasladados a viviendas de la comunidad.

Comunidad consternada

La muerte de las hermanas Rodríguez provocó conmoción entre vecinos de Rigores, comunidad cercana a la finca donde ocurrió el ataque armado.

Entre las víctimas también fue identificado preliminarmente Cristian Eduardo Núñez, mientras que las autoridades mantienen bajo reserva la identidad de un menor de edad que figura entre los fallecidos.

Equipos forenses y agentes de investigación desarrollan diligencias en la finca Paso Aguán, donde ocurrió la masacre. (Foto: Prensa Libre, La Prensa/Honduras).

Las diligencias también se desarrollan en el plantel de la iglesia Tierra Prometida, Ministerio Profético Luz de Dios, donde quedaron abandonadas motocicletas y objetos personales de las víctimas.

La zona del Bajo Aguán ha permanecido durante años marcada por conflictos relacionados con tierras y actividades criminales, según autoridades hondureñas.

Horas después de la masacre registrada en Trujillo, al menos cinco agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) de la Policía Nacional de Honduras murieron tras un enfrentamiento armado en Corinto, frontera con Guatemala, cuando intentaban capturar a un presunto narcotraficante, informó el ente de seguridad.

Tras ambos hechos, el Gobierno de Honduras ordenó la intervención inmediata de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en las regiones afectadas.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.