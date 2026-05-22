Internacional
Descuartizados y calcinados: los nuevos detalles de la muerte de cinco policías en Honduras
La muerte de cinco policías en una zona de Corinto, constituyó la segunda masacre registrada en Honduras el pasado 21 de mayo.
El ataque armado que ocurrió en el sector de Corinto, Honduras, generó alarma en la región fronteriza, considerada una de las rutas más utilizadas por el narcotráfico. (Foto Prensa Libre: La Prensa/Honduras)
Dentro de los episodios violentos que se registraron en Honduras el pasado 21 de mayo se encuentra la muerte de cinco policías luego de un enfrentamiento armado en Corinto, frontera con Guatemala.
De acuerdo con información de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), los oficiales habrían intentado capturar a un presunto integrante de una estructura vinculada al narcotráfico.
Según Edgardo Barahona, los cuerpos de los policías fueron hallados horas después del enfrentamiento armado en una zona montañosa.
"Los agentes fueron sometidos y privados de su libertad por integrantes de un grupo delictivo", afirmó Barahona, sin precisar mayores detalles sobre si se registraron más fallecidos.
Este 22 de mayo, medios internacionales como Infobae revelaron más detalles sobre este hecho, como que los cuerpos de los policías presentaban múltiples impactos de bala y señales de tortura.
El medio añade que los agentes habrían sido descuartizados, decapitados y posteriormente quemados por el grupo delictivo.
Las autoridades hondureñas agregaron que los agentes efectuaron un operativo en dicha zona para capturar al presunto narcotraficante "sin seguir los protocolos institucionales de legalidad, seguridad y acompañamiento judicial".
Debido a esto, el director, el subdirector y el jefe de operaciones de la Dipampco fueron "suspendidos inmediatamente" y permanecerán bajo investigación para deducir responsabilidades por la "inobservancia de los procedimientos institucionales".
Infobae informó que, posteriormente a los hechos, los agentes de policía fallecidos fueron identificados como:
- Lester Josué Amador Herrera, subcomisario póstumo
- Leonel Alejandro Váldes Núñez, agente policial
- Dailin Francisco Elvir Quintanilla, agente policial
- Nels Makley Eguigure Benávidez, agente policial
- Emerson Josué Canales Fúnez, agente policial
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