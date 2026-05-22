Descuartizados y calcinados: los nuevos detalles de la muerte de cinco policías en Honduras

Dentro de los episodios violentos que se registraron en Honduras el pasado 21 de mayo se encuentra la muerte de cinco policías luego de un enfrentamiento armado en Corinto, frontera con Guatemala.

De acuerdo con información de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), los oficiales habrían intentado capturar a un presunto integrante de una estructura vinculada al narcotráfico.

Según Edgardo Barahona, los cuerpos de los policías fueron hallados horas después del enfrentamiento armado en una zona montañosa.

"Los agentes fueron sometidos y privados de su libertad por integrantes de un grupo delictivo", afirmó Barahona, sin precisar mayores detalles sobre si se registraron más fallecidos.

Este 22 de mayo, medios internacionales como Infobae revelaron más detalles sobre este hecho, como que los cuerpos de los policías presentaban múltiples impactos de bala y señales de tortura.

El medio añade que los agentes habrían sido descuartizados, decapitados y posteriormente quemados por el grupo delictivo.

Las autoridades hondureñas agregaron que los agentes efectuaron un operativo en dicha zona para capturar al presunto narcotraficante "sin seguir los protocolos institucionales de legalidad, seguridad y acompañamiento judicial".

Debido a esto, el director, el subdirector y el jefe de operaciones de la Dipampco fueron "suspendidos inmediatamente" y permanecerán bajo investigación para deducir responsabilidades por la "inobservancia de los procedimientos institucionales".

Infobae informó que, posteriormente a los hechos, los agentes de policía fallecidos fueron identificados como:

Lester Josué Amador Herrera, subcomisario póstumo

Leonel Alejandro Váldes Núñez, agente policial

Dailin Francisco Elvir Quintanilla, agente policial

Nels Makley Eguigure Benávidez, agente policial

Emerson Josué Canales Fúnez, agente policial

😢💔 #SUCESOS | Los descuartizaron y los quemaron: nuevos detalles sobre cómo hallaron a 5 agentes de Dipampco en Corinto



La estructura criminal actuó con extrema violencia contra los oficiales, según el informe. https://t.co/uhFS0y9T1m pic.twitter.com/Lx9jqS2zoQ — Diario Tiempo de Honduras (@TiempoHonduras) May 22, 2026

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