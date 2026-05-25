PNC intercepta grupo armado y vehículos luego de incursión en área fronteriza con Honduras

La Policía Nacional Civil (PNC) interceptó este 25 de mayo vehículos con hombres armados y registró 37 armas de fuego en Chiquimula, horas después de que el Ejército de Guatemala reportara un ataque armado contra personal militar en el área fronteriza de Esquipulas, cerca de Honduras.

Según informó la PNC, efectuaron operativos tras una alerta emitida por militares destacados en la región oriental del país.

Como resultado, agentes interceptaron dos camionetas cerca de Camotán, Chiquimula, donde viajaban 10 individuos armados que "no opusieron resistencia al procedimiento policial".

Durante las inspecciones, las autoridades localizaron 25 pistolas, 12 carabinas y un juego de placas. La PNC indicó preliminarmente que las armas contaban con licencias de portación, aunque continúan las verificaciones en coordinación con el Ministerio Público (MP) para establecer posibles vínculos con hechos criminales recientes en la frontera.

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Tras alerta de militares por enfrentamiento en finca de Esquipulas PNC intercepta pickups y camionetas con gente armada pero con licencia de portación



25 pistolas y 12 carabinas, así como un juego de placas pic.twitter.com/SbXKe4Ia1u — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) May 26, 2026

Ejército reporta enfrentamiento en Esquipulas

Horas antes, el Ministerio de la Defensa Nacional informó que personal militar detectó el ingreso al territorio guatemalteco, por un paso no autorizado proveniente de Honduras, de vehículos 4x4 con hombres fuertemente armados, presuntamente vinculados con estructuras del crimen organizado.

De acuerdo con el comunicado oficial, al percibir la presencia militar, los individuos abrieron fuego contra las fuerzas de seguridad, por lo que el Ejército repelió el ataque conforme a los protocolos establecidos.

“El personal militar repelió el ataque conforme a los protocolos establecidos, logrando hacer retroceder a estas personas que actúan al margen de la ley”, indicó el Ministerio de la Defensa. La institución aseguró que no se reportaron militares heridos.

#ComunicadoDePrensa | Ministerio de la Defensa Nacional informa a la población guatemalteca: pic.twitter.com/05wUlIERnd — Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) May 25, 2026

Verifican posible relación entre ambos hechos

Aunque las autoridades no han confirmado una relación directa entre el enfrentamiento armado en Esquipulas y la interceptación de los vehículos en Camotán, la PNC señaló que las diligencias continúan debido a movimientos detectados en distintos puntos de la región.

Los 10 ocupantes de las camionetas fueron perfilados mientras investigadores verifican la situación legal de las armas y recopilan información para determinar si existe conexión con estructuras criminales que operan en la frontera entre Guatemala y Honduras.

Refuerzan seguridad en frontera con Honduras

El Ministerio de Gobernación informó que la PNC y el Ejército mantienen operativos permanentes y vigilancia reforzada en áreas fronterizas tras recientes hechos de violencia registrados en Honduras.

Las autoridades guatemaltecas señalaron que continúan coordinando acciones con fuerzas de seguridad hondureñas para evitar el ingreso al país de personas vinculadas con actividades ilícitas.

La PNC indicó que continuará ampliando la información conforme avancen las investigaciones y operativos en la región oriental del país.

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