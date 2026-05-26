Video muestra incursión armada en Esquipulas; Ejército y PNC refuerzan frontera con Honduras

Durante los últimos días, la frontera entre Guatemala y Honduras ha permanecido bajo tensión por hechos armados registrados en el municipio de Esquipulas, Chiquimula, donde pobladores denunciaron ataques, quema de viviendas y presencia de grupos armados.

El Ejército de Guatemala confirmó que respondió a disparos efectuados por hombres armados que ingresaron al país por un paso no autorizado, mientras la Policía Nacional Civil mantiene operativos en distintos puntos de la región oriental.

Un video difundido en redes sociales mostró la incursión de un comando armado conformado por más de 10 vehículos en una finca ubicada en Esquipulas, cerca de la frontera con Honduras. En las imágenes se observa a varios hombres armados movilizarse a alta velocidad por el sector.

Según información oficial, en el área se registró un enfrentamiento armado que derivó en la intervención del Ejército de Guatemala. Hasta ahora, las autoridades no reportan capturas directamente relacionadas con ese hecho.

El Ministerio de Gobernación informó que las imágenes permitieron activar un operativo de seguimiento que llevó a agentes de la PNC a interceptar dos camionetas en Chiquimula, donde viajaban hombres armados. Durante el procedimiento fueron identificados 10 individuos y decomisadas 37 armas de fuego, entre pistolas y carabinas, además de un juego de placas oficiales. Según el reporte preliminar, los ocupantes “no opusieron resistencia al procedimiento policial”.

Operativos e investigaciones en la frontera

Las autoridades indicaron que continúan las verificaciones para determinar si existe relación entre el enfrentamiento armado ocurrido en Esquipulas y los hombres interceptados posteriormente en Camotán, Chiquimula.

El Ejército de Guatemala informó que mantiene presencia reforzada en el área fronteriza, mientras el Gobierno guatemalteco confirmó coordinación con autoridades hondureñas para esclarecer los hechos y establecer el origen de los grupos armados que operan en la región oriental.

#ComunicadoDePrensa | Ministerio de la Defensa Nacional informa a la población guatemalteca: pic.twitter.com/05wUlIERnd — Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) May 25, 2026

La PNC agregó que las diligencias continúan en coordinación con el Ministerio Público, luego de detectar movimientos de personas armadas en distintos escenarios del departamento de Chiquimula.

Impacto Directo aborda incursión armada en Esquipulas

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, se abordó la incursión armada registrada en Esquipulas y los operativos desarrollados posteriormente por las fuerzas de seguridad.

En el espacio se destacó que el video difundido en redes sociales evidenció la magnitud del despliegue armado y la movilización de varios vehículos en el área fronteriza. También se informó sobre la interceptación de los 10 hombres armados y el decomiso de 37 armas de fuego en Chiquimula.

“Vimos la cara de la muerte”

Durante la cobertura del caso también fueron presentados testimonios de pobladores afectados por los hechos armados en comunidades fronterizas de Chiquimula.

Uno de los relatos más impactantes fue el de habitantes que aseguraron: “No fue fácil, vimos la cara de la muerte”, al describir los momentos de tensión vividos durante el ataque armado registrado en el área.

Pobladores también denunciaron daños en viviendas y temor por nuevos hechos de violencia en comunidades cercanas a la línea divisoria con Honduras.

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