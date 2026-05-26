“Vimos la cara de la muerte”: pobladores afectados por ataque en frontera con Honduras señalan hostigamiento continuo

El Ejército de Guatemala informó que repelió el ataque de un comando armado que habría ingresado desde Honduras de manera ilegal al territorio nacional. Este martes 26 de mayo, el ministro de la Defensa, Henry Saenz, y el presidente Bernardo Arévalo dieron detalles del caso. Además, algunos de los afectados brindaron su testimonio.

En la conferencia de prensa denominada La Ronda, el ministro Saenz informó que el lunes al menos 20 vehículos agrícolas ingresaron en la aldea San José Las Lágrimas, Chiquimula, donde los ocupantes dispararon. Ante lo que sucedía, soldados guatemaltecos reaccionaron a los disparos.

Los soldados en la comunidad se percataron de casas destruidas y quemadas, así como del cadáver de un campesino. Indicó que, ante lo sucedido, han reforzado el apoyo al destacamento en la referida aldea.

Añadió que hay una investigación para esclarecer los hechos y que han facilitado datos de los vehículos que integraban la caravana. También indicó que fortalecerán de forma indefinida la vigilancia en esta zona afectada.

Este martes, Prensa Libre hizo un recorrido por San José Las Lágrimas, donde evidenció los daños y recopiló testimonios de algunos de los afectados.

Imágenes aéreas muestran los daños en las viviendas, mientras los pobladores viven con incertidumbre por lo sucedido.

En el lugar hay nueve caseríos afectados, entre estos Nuestra Señora de Fátima, donde 12 viviendas fueron quemadas. En total, en San José Las Lágrimas suman 280 familias afectadas, según los pobladores.

Entre los restos de lo que era su vivienda, Joaquina García narró lo sucedido. “Se acercaron a mí, me encañonaron, yo no quería dejar mi casa, me sacaron”, externó. Luego recordó la intervención del Ejército.

“Todo lo quemaron, aquí nos quedamos en las manos de Dios. Tengo temor, parece que van a regresar, pero mi esposo dice que ya no”, agregó.

“No fue fácil, vimos la cara de la muerte”, añadió.

Estuardo Noé Sánchez, secretario del Consejo Comunitario de Desarrollo de la comunidad Nuestra Señora de Fátima, dijo que sienten confianza por la presencia del Ejército en la zona.

Recordó que el hostigamiento comenzó hace cuatro años, pues están a metros de la línea divisoria con Honduras. Afirmó que el acoso es constante para cometer delitos contra la comunidad.

Añadió que un hondureño estuvo posesionado en el área, pero fue expulsado por los campesinos; además, tiene procesos penales.

“Creíamos que todos los campesinos iban a ser masacrados, porque esa es la idea que traían. Alrededor de cien sicarios entraron. Gracias al Ejército repelieron el ataque”, remarcó.

Añadió que necesitan apoyo para reparar los daños. Explicó que, según estimaciones históricas, desde 1980 una familia le vendió al Estado de Guatemala la finca; en el 2007 los campesinos tomaron posesión y falta adjudicar 12 caballerías. Según él, la familia se toma la potestad de querer ser de nuevo la dueña.

Pidió al juez y a las autoridades correspondientes que emitan una resolución, pues ya han muerto tres campesinos.

Pamela Figueroa, vocera del Ejército, indicó en declaraciones que los pobladores se ubican en el límite político entre Guatemala y Honduras, donde el Ministerio de la Defensa, por medio de la operación Cinturón de Fuego, mantiene presencia y la ha incrementado.

Vista panorámica del caserío Virgen de Fátima, Esquipulas, una de las áreas afectadas por grupo armado. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

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Añadió que también han brindado atención médica a algunos pobladores. Afirmó que ningún soldado resultó herido.

Mientras tanto, en la conferencia en la capital guatemalteca, el presidente Arévalo afirmó que los contactos se dan entre las fuerzas de seguridad; además, los jefes de Estado Mayor de ambos países se han reunido para coordinar alrededor del tema.

Añadió que ambos países investigan lo sucedido, pues aún no hay claridad sobre quiénes son los atacantes, de qué país provienen y cuáles eran sus intenciones.

El ministro Saenz añadió que deben darle paso a la investigación de las posibles hipótesis.

FOTOGALERÍA Un fallecido, casas quemadas y familias viviendo bajo los árboles, es el saldo de un ataque armado, contra civiles, en la frontera con Honduras Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen

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