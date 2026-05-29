Guatemala expulsa a segundo sospechoso de la muerte de cinco policías hondureños

Justicia

Guatemala expulsa a segundo sospechoso de la muerte de cinco policías hondureños

Las autoridades guatemaltecas entregaron a Honduras al segundo hombre investigado por el asesinato de cinco policías antipandillas. El sospechoso había ingresado herido a Guatemala y permaneció internado en un sanatorio privado.

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Guatemala expulsa a segundo hondureño sospechoso de ataque armado policias

Después de ingresar herido a Guatemala, un hombre buscado por Honduras por asesinato fue entregado a las autoridades de ese país. Los investigadores lo relacionan con la muerte de cinco policías en Omoa. (Foto Prensa Libre: PNC).

En la frontera de Corinto, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) coordinan con autoridades hondureñas la entrega del segundo sospechoso del ataque armado en el que murieron cinco policías antipandillas de Honduras.

La PNC explicó que Jefri Josseth Guardado Herrera, de 21 años, ingresó a Guatemala con heridas de bala y se refugió en un sanatorio privado, donde permaneció internado.

El hombre es investigado por las autoridades hondureñas y tiene una orden de aprehensión por asesinato, ya que presuntamente habría participado en la muerte de los policías en Omoa.

El 26 de mayo, Eli Nahúm Guerra, de 44 años, fue expulsado de Guatemala y entregado a investigadores hondureños, luego de recibir el alta médica bajo custodia policial.

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Guerra también ingresó de manera irregular a Guatemala con heridas de arma de fuego. Además, tenía una notificación azul de localización emitida por Honduras.

Las autoridades hondureñas presumen que ambos hombres estarían vinculados con el tiroteo ocurrido cerca de la frontera con Guatemala, donde murieron cinco agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado (Dipampco).

El reporte policial indica que Guardado Herrera presentaba una herida en el abdomen, mientras que Guerra sufrió un disparo en el cráneo.

Los policías hondureños fallecidos fueron identificados como Lester Josué Amador Herrera, Leonel Alejandro Valdés Núñez, Dailin Francisco Elvir Quintanilla, Nels Makley Eguigure Benavídez y Emerson Josué Canales Fúnez.

Los agentes fueron hallados desmembrados y parcialmente quemados en una zona montañosa de Corinto, Omoa, Honduras.

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ESCRITO POR:

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

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