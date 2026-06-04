Qué cambios hizo Trump en el emblemático estanque frente al Monumento a Lincoln

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Qué cambios hizo Trump en el emblemático estanque frente al Monumento a Lincoln

El histórico estanque frente al Monumento a Lincoln volvió a llenarse de agua tras una remodelación impulsada por Donald Trump en Washington.

EFE

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Foto de referencia. El estanque reflectante frente al Monumento a Lincoln volvió a llenarse de agua tras una remodelación impulsada por Donald Trump. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Foto de referencia. El estanque reflectante frente al Monumento a Lincoln volvió a llenarse de agua tras una remodelación impulsada por Donald Trump. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

El estanque reflectante de Washington, a los pies del Monumento a Lincoln, volvió a llenarse de agua este jueves tras las obras de remodelación impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La intervención, uno de los proyectos estrella de Trump para hacer la capital “segura y hermosa de nuevo“, incluyó el repintado del fondo en un tono azul inspirado en la bandera estadounidense y la reparación del sistema de cañerías.

El costo de las obras ascendió a unos US$13.1 millones, muy por encima de la estimación inicial de alrededor de US$1.8 millones, según el diario The New York Times.

Trump ha promocionado activamente la reforma del estanque porque lo consideraba sucio.

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El mes pasado, incluso recorrió el recinto, entonces drenado, a bordo de su vehículo oficial para supervisar los trabajos.

La remodelación forma parte de una serie de iniciativas con las que el magnate inmobiliario busca dejar su huella en la capital, entre ellas la construcción de un gran salón de baile en la Casa Blanca y de un arco de triunfo para conmemorar el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

El estanque reflectante es una lámina rectangular de más de 600 metros de longitud situada a los pies del Monumento a Lincoln, en la que se refleja el obelisco dedicado a George Washington.

Este espacio ha sido escenario de momentos históricos, como el discurso ‘Tengo un sueño’ de Martin Luther King, en 1963, y aparece en una de las escenas más emblemáticas de la película Forrest Gump (1994).

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