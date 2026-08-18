Guatemala
Grupo de la ONU inicia primera misión en Guatemala sobre empresas y derechos humanos
El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos inició este lunes su primera misión en Guatemala, durante la cual se reunirá con diferentes sectores para evaluar el respeto de los derechos humanos en la actividad empresarial.
La reunión entre la misión de la ONU y el presidente Bernardo Arévalo se llevo a cabo en el palacio nacional de la cultura este martes. (Foto Prensa Libre: SCSP).
El presidente Bernardo Arévalo sostuvo una reunión con las integrantes del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas (ONU) sobre Empresas y Derechos Humanos, encabezado por Fernanda Hopenhaym y Lyra Jakulevičienė, con lo que dio inicio oficial a la primera misión de este mecanismo en el país.
El encuentro se llevó a cabo en el Palacio Nacional de la Cultura y marcó el inicio oficial de la agenda de trabajo de la misión de la ONU, que se extenderá del 18 al 28 de agosto y en la que buscarán recoger las impresiones de los diferentes sectores sociales en el país, organizaciones indígenas, sindicales, empresariales, académicas y de la sociedad civil.
Durante la reunión, el mandatario destacó que la visita del Grupo de Trabajo “constituye una oportunidad invaluable para fortalecer las políticas públicas en derechos humanos y para que el país reciba recomendaciones técnicas que permitan avanzar hacia estándares más elevados de justicia social y económica”.
La agenda de la misión abordará temas como el respeto a los derechos laborales, la prevención del trabajo forzoso y la trata de personas, la protección de defensores de derechos humanos y líderes comunitarios, así como el acceso a mecanismos de reparación, entre otros temas. Asimismo, se analizará el marco normativo guatemalteco en materia de debida diligencia y la efectividad de las instituciones encargadas de supervisar y sancionar a las corporaciones.
El presidente Arévalo enfatizó que su gobierno ha impulsado reformas y políticas de transparencia y que la cooperación con la ONU es parte de una estrategia más amplia para garantizar que el desarrollo económico no se alcance a costa de los derechos fundamentales.
Conclusiones y recomendaciones
Al concluir el encuentro, las representantes de la ONU entregaron al mandatario un documento preliminar con los ejes de trabajo de la misión e indicaron que se presentará un informe con las conclusiones y recomendaciones sobre los temas que serán abordados.
Durante los próximos días, la delegación continuará con el desarrollo de la agenda y con las reuniones correspondientes con los diferentes sectores del país.