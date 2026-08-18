Grupo de la ONU inicia primera misión en Guatemala sobre empresas y derechos humanos

El presidente Bernardo Arévalo sostuvo una reunión con las integrantes del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas (ONU) sobre Empresas y Derechos Humanos, encabezado por Fernanda Hopenhaym y Lyra Jakulevičienė, con lo que dio inicio oficial a la primera misión de este mecanismo en el país.

El encuentro se llevó a cabo en el Palacio Nacional de la Cultura y marcó el inicio oficial de la agenda de trabajo de la misión de la ONU, que se extenderá del 18 al 28 de agosto y en la que buscarán recoger las impresiones de los diferentes sectores sociales en el país, organizaciones indígenas, sindicales, empresariales, académicas y de la sociedad civil.

Durante la reunión, el mandatario destacó que la visita del Grupo de Trabajo “constituye una oportunidad invaluable para fortalecer las políticas públicas en derechos humanos y para que el país reciba recomendaciones técnicas que permitan avanzar hacia estándares más elevados de justicia social y económica”.

La agenda de la misión abordará temas como el respeto a los derechos laborales, la prevención del trabajo forzoso y la trata de personas, la protección de defensores de derechos humanos y líderes comunitarios, así como el acceso a mecanismos de reparación, entre otros temas. Asimismo, se analizará el marco normativo guatemalteco en materia de debida diligencia y la efectividad de las instituciones encargadas de supervisar y sancionar a las corporaciones.

El presidente Arévalo enfatizó que su gobierno ha impulsado reformas y políticas de transparencia y que la cooperación con la ONU es parte de una estrategia más amplia para garantizar que el desarrollo económico no se alcance a costa de los derechos fundamentales.

Conclusiones y recomendaciones

Al concluir el encuentro, las representantes de la ONU entregaron al mandatario un documento preliminar con los ejes de trabajo de la misión e indicaron que se presentará un informe con las conclusiones y recomendaciones sobre los temas que serán abordados.

Durante los próximos días, la delegación continuará con el desarrollo de la agenda y con las reuniones correspondientes con los diferentes sectores del país.