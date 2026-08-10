Arévalo responde por avance de obras y asegura que cinco estarán listas en 2027

El presidente Bernardo Arévalo aseguró que no todos los 13 proyectos estratégicos de infraestructura y transporte priorizados por su gobierno están previstos para concluir durante su administración y señaló que varias de estas obras tienen un horizonte de ejecución que trasciende un período de gobierno.

La reacción del mandatario se produjo este lunes 10 de agosto, durante una conferencia de prensa, luego de ser consultado sobre el avance de los proyectos. El seguimiento de las obras muestra que, hasta ahora, una de las 13 iniciativas está concluida, mientras que otras se encuentran en distintas etapas de planificación, estudios, licitación o ejecución.

A inicios de julio, el Organismo Ejecutivo presentó el Plan de Modernización del Sistema Metropolitano de Transporte, que incluye 13 proyectos estratégicos de infraestructura y transporte, entre ellos circunvalaciones y ejes radiales que forman parte de una estrategia para mejorar la conectividad regional y el ordenamiento urbano.

Datos del Ministerio de Finanzas indican que el plan toma como base estudios desarrollados durante cuatro años y presentados en el 2025 por la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (Koica). La propuesta plantea tres grandes circunvalaciones —o anillos— y cinco vías radiales para interconectar 17 municipios, con una proyección de 20 años.

Entre las iniciativas también figuran el MetroRiel, cuya ejecución se prevé con fondos de la cooperación del Reino Unido; el puente Belice 2, cuya construcción está prevista para retomarse entre el 24 y el 28 de agosto, según informó la ministra de Comunicaciones, Norma Zea, y el proyecto de teleférico entre la capital y Antigua Guatemala.

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Arévalo responde sobre el avance y los plazos de las obras

El mandatario mencionó como ejemplo el MetroRiel y señaló que proyectos de transporte masivo, puertos, ferrocarriles y ampliaciones aeroportuarias requieren varios años de planificación y ejecución, por lo que pueden involucrar a más de una administración.

Arévalo indicó que algunos de los 13 proyectos no están previstos para concluir durante su gestión, mientras que otros sí forman parte de las obras que el Gobierno espera ejecutar y entregar antes de finalizar el período.

Lo que sí se espera concluya en el 2027 son cinco pasos a desnivel, según Arévalo. Al consultar sobre los proyectos, Comunicación Social de la Presidencia, indicó que se trata de los localizados en Santa Lucía Milpas Altas-Salida Antigua Guatemala, Sacatepéquez; Ciudad Satélite, Mixco, Guatemala; kilómetros 26.81 y 31.117 CA-09 Sur, Amatitlán, Guatemala; y el de la CA 01 Oriente, Santa Elena Barillas, Guatemala.

El Gobierno prevé distintos plazos para las 13 obras

Arévalo señaló que los 13 proyectos tienen distintos plazos de ejecución.

"No es correcto que se haya dicho que todas estas las vamos a dejar entregadas", afirmó, al referirse a proyectos como el teleférico hacia Antigua Guatemala, cuya planificación contempla un plazo mayor.

El presidente señaló que su gobierno busca iniciar obras que considera estratégicas y que puedan continuar durante futuras administraciones. Mencionó entre ellas proyectos ferroviarios, aeroportuarios y portuarios, el MetroRiel y el teleférico.

Al final de su respuesta, Arévalo indicó que solicitará a la ministra de Comunicaciones que precise cuáles de los 13 proyectos constituyen compromisos de su administración y cuáles tienen un horizonte de ejecución que supera el actual período de gobierno.

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