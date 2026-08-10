Arévalo alerta sobre la influencia del narcotráfico en la política y las campañas electorales

El presidente Bernardo Arévalo advirtió este lunes 10 agosto sobre los riesgos que representan el populismo y la narcopolítica para la democracia, particularmente durante los períodos electorales, cuando los partidos buscan recursos para financiar sus campañas y las propuestas políticas pueden responder a intereses de corto plazo.

En conferencia de prensa, el mandatario afirmó que en Guatemala existen antecedentes de vínculos entre estructuras del narcotráfico y actores políticos en distintos niveles, desde gobiernos municipales hasta el Congreso de la República.

Arévalo señaló que uno de los riesgos para la democracia es el populismo, entendido como aquellas políticas que promueven agendas polarizantes con objetivos electorales y que no necesariamente responden a las necesidades de desarrollo del país.

“Uno es el populismo, cuando entendemos como populismo a las políticas que lo que promueven es agendas de tipo polarizante en atención no a las necesidades del país, sino en atención a una agenda de tipo electoral”, afirmó.

Según el presidente, estas políticas pueden proceder tanto de sectores de izquierda como de derecha y se caracterizan por responder a objetivos políticos inmediatos, en lugar de buscar soluciones a problemas estructurales.

“Son políticas, y se hacen de izquierda y se hacen de derecha, para todos los sabores, que se hacen fundamentalmente desde una perspectiva política del corto plazo y no pensando en las tareas del desarrollo de mediano y largo plazo, que es lo que necesita un país que necesita resolver problemas centrales”, expresó.

Arévalo consideró que los populismos tienen actualmente una presencia importante en el escenario electoral latinoamericano y los vinculó con otro fenómeno que, a su criterio, constituye un riesgo para la actividad política: la incidencia del narcotráfico.

El mandatario describió la narcopolítica como la influencia que ejercen actores relacionados con el narcotráfico sobre la actividad política mediante sus relaciones con partidos y funcionarios.

“La narcopolítica es la medida en que los actores del narcotráfico inciden, influencian en la política mediante sus relaciones con los partidos políticos, con funcionarios de distinto nivel, a nivel local, a nivel nacional, funcionarios en todos los organismos del Estado”, declaró.

Arévalo aseguró que esa relación ha formado parte de lo que denominó una “alianza criminal política” que ha existido durante años en Guatemala.

“Nosotros, de hecho, lo que hemos visto es que la alianza criminal política que hemos tenido en Guatemala durante mucho tiempo ha incluido a elementos del narcotráfico que, además, inciden directamente en la política”, manifestó.

El presidente mencionó como ejemplo la existencia de alcaldes vinculados con actividades del narcotráfico y aludió a casos de personas que han confesado en Estados Unidos o que están a la espera de enfrentar procesos judiciales.

“Hay alcaldes que son producto del narcotráfico. Yo creo que no es sorpresa para nadie, inclusive porque hay algunos que acaban de confesar en Estados Unidos, otros que están esperando juicios”, declaró.

También afirmó que esos vínculos han alcanzado el Congreso de la República y recordó el caso de un diputado de una legislatura anterior que, según sus declaraciones, confesó haber participado en actividades de narcotráfico y cumple una condena en Estados Unidos.

Arévalo no identificó en estas declaraciones a los alcaldes ni al exdiputado a los que hizo referencia.

Riesgo durante las elecciones

El mandatario advirtió que el período electoral puede incrementar el riesgo de que recursos de procedencia ilícita lleguen a las organizaciones políticas debido a su necesidad de financiar las campañas.

A criterio de Arévalo, algunos partidos parten de la idea de que una mayor inversión en propaganda aumenta sus posibilidades electorales, lo que puede llevarlos a aceptar recursos sin verificar su procedencia.

“Uno de los problemas centrales es que en el momento electoral, en donde los partidos políticos están buscando dinero en la creencia de que la cantidad de dinero invertida en propaganda es lo que los va a hacer reelegirse, (...) ante esa creencia entonces están dispuestos a recibir dinero del que venga y le ofrezca un maletíncito en efectivo sin ver para dónde”, afirmó.

El presidente sostuvo que esos recursos pueden provenir de actividades ilícitas.

“Ese generalmente es dinero absolutamente mal habido, ya sea por corrupción o por problemas de narcotráfico”, agregó.

Fiscalización

Frente a ese escenario, Arévalo planteó que la fiscalización ciudadana debe contribuir a identificar y hacer públicos los posibles vínculos entre estructuras ilícitas y actores políticos.

“A eso, lo que se necesita es, en un primer lugar, que efectivamente se ejerza la auditoría social, que la sociedad hable claramente alrededor de los casos que conoce y que se vayan exponiendo estos lazos”, dijo.

También destacó la función de la prensa en la cobertura de estos casos. “Que la prensa los cubra, me refiero a la prensa seria, no a la prensa que es producto de esas redes, y que los vaya denunciando”, agregó.

El mandatario señaló además la responsabilidad de las instituciones de justicia para investigar posibles conexiones entre actores políticos y estructuras vinculadas con el narcotráfico.

En cuanto al populismo, Arévalo afirmó que corresponde a la ciudadanía evaluar las propuestas que surjan durante los períodos electorales y distinguir aquellas que buscan obtener respaldo inmediato sin intención de cumplir lo ofrecido.

“Lo que requerimos es que la población sepa discernir en quienes están otra vez vendiéndole espejitos y tratando de quedar bien con ellos sin tener ninguna intención de cumplir con lo que están haciendo, sino viendo la oportunidad de llegar al Gobierno para hacer uso de él como caja chica, como lo vimos durante los gobiernos recientes”, concluyó.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.