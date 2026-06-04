“Que regrese el otro Trump”, la carta donde AMLO apoya a Sheinbaum y denuncia injerencia de EE. UU.

Por medio de una carta de cinco páginas publicada en sus redes sociales, el expresidente de México Andrés Manuel López Obrador mostró su apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum y denunció una "actitud injerencista del Gobierno de EE. UU.".

Bajo el título "Por el bien de todos, que regrese el otro Trump", López Obrador escribió en su carta sobre el "sorprendente cambio" del presidente de EE. UU., Donald Trump, durante su segundo mandato.

El expresidente mexicano atribuyó este supuesto cambio de Trump a "sus falsos amigos y consejeros internos y del exterior que lo han estado embarcando en viles y siniestras aventuras".

López Obrador agregó que "algunos funcionarios de EE. UU. traman debilitar a Morena (el partido fundado por él) y fortalecer a la oposición en México para volver a disponer de un gobierno entreguista, corrupto, mafioso y cruel".

"No me extraña que en la embestida del gobierno de Estados Unidos contra el de México se utilicen las prácticas intervencionistas y nada escrupulosas de siempre, ahora con el pretexto del combate a la migración y al narcoterrorismo", señaló López Obrador en su carta.

López señaló que estos ataques no están motivados, como bien lo dijo la presidenta Sheinbaum el pasado domingo, "por un interés genuino de resolver el grave problema que lamentablemente sufren los estadounidenses por la prolongada pandemia de adicción al consumo de drogas; no, se trata de un asunto de carácter político y electoral".

Por el bien de todos, que regrese el otro Trump.https://t.co/BHQVEInscT pic.twitter.com/U2T2se3X7G — Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 4, 2026

"Confían en que podrán engañar de nuevo a muchos ciudadanos estadounidenses con la táctica propagandística hitleriana de repetir y repetir mentiras, con miras a las próximas elecciones de noviembre, para seguir culpando a México de todos y cada uno de sus males", añadió.

La carta del exmandatario se publicó luego de que Claudia Sheinbaum le pidiera al embajador de EE. UU. en México, Ronald Johnson, que "respete los asuntos internos del país".

Esto ocurrió después de que el diplomático hiciera un llamado para dejar la discusión política fuera de la lucha contra el narcotráfico.

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