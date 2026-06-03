“Respete los asuntos internos de México” la respuesta de Claudia Sheinbaum al embajador de EE. UU.

El pasado 2 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó al embajador de EE. UU. en México, Ronald Johnson, que "respete los asuntos internos de México", luego de que el diplomático hiciera un llamado a dejar la discusión política fuera de los esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico.

"Hay que recordar que es importante que el embajador se quede en el tema bilateral y que respete los asuntos internos de nuestro país, porque los asuntos de México les corresponden a las y los mexicanos", señaló la mandataria durante su conferencia matutina.

Sheinbaum afirmó también que considera fundamental que los diplomáticos enfoquen sus esfuerzos en la "coordinación y colaboración".

A su vez, agregó que los embajadores de México en otros países, incluido EE. UU., "no opinan sobre los asuntos políticos de los países".

"Nuestra Constitución establece claramente la autodeterminación de los pueblos y el respeto, la no intervención", sentenció la mandataria.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recriminó que el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, se haya salido de sus tareas diplomáticas: “es importante que los embajadores se queden en el tema de la coordinación y la colaboración... deben ser respetuosos de los… — La Jornada (@lajornadaonline) June 3, 2026

La presidenta de México también recordó el discurso que pronunció el pasado domingo, con motivo del segundo aniversario de su mandato, en el que calificó a Washington de injerencista.

También convocó al pueblo de México a "informarse sobre la transformación y la defensa de la soberanía nacional".

#LaJornadaOpina | Johnson: confusión de funciones



La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó al embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, que se atenga a tratar la agenda bilateral y respete los asuntos internos de México. Al señalar la importancia de que los embajadores se… pic.twitter.com/l4vxCRAkej — La Jornada (@lajornadaonline) June 3, 2026

"Aprovecho para seguir haciendo esta invitación. A todos nos corresponde entender lo que estamos viviendo, tener buena relación con Estados Unidos, pero pidiendo siempre el respeto a nuestra soberanía. Eso es un asunto no solo de la presidenta, es un asunto de todas y de todos los mexicanos", señaló Sheinbaum.

Las declaraciones de la presidenta se producen luego de que el diplomático estadounidense escribiera un mensaje en sus redes sociales en el que afirmaba que "la lucha contra el narcotráfico debe unirnos, no dividirnos".

"Las personas en ambos lados de nuestra frontera desean vivir con seguridad y en paz. Merecen vivir libres de la intimidación, la corrupción y el miedo que generan los carteles", afirmó Johnson.

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