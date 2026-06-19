Trump presenta su nuevo Air Force One: así es el Boeing con los colores de EE. UU.

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Trump presenta su nuevo Air Force One: así es el Boeing con los colores de EE. UU.

Trump presentó un Boeing 747-8 donado por Catar que servirá como Air Force One temporal mientras se completa la nueva flota presidencial.

EFE

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El nuevo Air Force One, un Boeing 747-8, fue exhibido por primera vez en la Base Andrews. La aeronave reemplazará temporalmente al actual avión presidencial. (Foto Prensa Libre: EFE)

El nuevo Air Force One, un Boeing 747-8, fue exhibido por primera vez en la Base Andrews. La aeronave reemplazará temporalmente al actual avión presidencial. (Foto Prensa Libre: EFE)

El presidente de EE.UU., Donald Trump, presentó este viernes el nuevo Air Force One en su primera exhibición pública, un Boeing 747-8 cuya remodelación fue valorada en US$400 millones y donado por Catar.

Trump descendió por la escalinata del avión dentro de un hangar en la Base Conjunta Andrews, el aeródromo militar situado a las afueras de Washington.

“No habrá nunca uno como este. Es muy único. Se considera el avión más lujoso del mundo“, afirmó el mandatario durante la presentación.

El aparato, un Boeing 747-8, fue pintado con los colores rojo, blanco y azul de la bandera de EE.UU. a petición de Trump para su uso como aeronave presidencial, en sustitución del actual modelo Air Force One, que ha estado en servicio durante 35 años.

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El avión retirado, un Boeing 747-200B utilizado como Air Force One cuando transporta al presidente, realizó su último vuelo en la pasada madrugada al trasladar a Trump de regreso a Washington tras su participación en la cumbre del G7 en Francia.

El Pentágono aceptó el regalo de Catar, un aliado clave de Estados Unidos en Oriente Medio, pese a las dudas éticas suscitadas por una donación de este tipo y a las preocupaciones sobre la seguridad del aparato.

El plan es utilizar el avión catarí de forma temporal como Air Force One mientras Boeing completa la construcción y modernización de los dos aviones encargados durante el primer mandato de Trump (2017-2021).

La Fuerza Aérea anunció este viernes la llegada del avión, cuya designación militar es VC-25B Bridge, al Grupo de Transporte Aéreo Presidencial en la Base Conjunta Andrews (Maryland), donde iniciará una serie de vuelos de certificación antes de incorporarse formalmente a la flota encargada del transporte del presidente estadounidense.

La aeronave comenzará las pruebas destinadas a validar sus capacidades operativas y los protocolos necesarios para transportar de forma segura al presidente.

Según la Fuerza Aérea, la entrega de la aeronave responde a la necesidad de reducir la presión sobre la envejecida flota VC-25A, cuyos ciclos de mantenimiento son cada vez más extensos.

“La seguridad y la protección del comandante en jefe son nuestra máxima prioridad“, afirmó en un comunicado el secretario de la Fuerza Aérea, Troy Meink.

El organismo destacó además que cualquier aeronave que opere bajo el distintivo ‘Air Force One‘ debe cumplir estrictos requisitos de seguridad para garantizar que el presidente permanezca protegido y plenamente conectado durante sus desplazamientos.

“Estamos orgullosos de entregar el avión VC-25B Bridge al presidente“, afirmó el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, el general Ken Wilsbach.

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