¿Cuándo comenzará el vuelo directo a Guadalajara y cómo busca Guatemala ampliar sus conexiones con Europa?

Los registros de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) muestran crecimiento en la conectividad aérea en Guatemala. En 2023 operaban en el país 13 aerolíneas y la red conectaba con poco más de 30 ciudades. Para junio de 2026, la cifra había aumentado a 16 aerolíneas, mientras que los destinos atendidos se acercaban a 40 ciudades.

Pero, la actividad también se refleja en el movimiento de aeronaves. De acuerdo con los registros de la DGAC, el año 2025 cerró con 34 mil 892 operaciones aéreas, entre despegues y aterrizajes, frente a las 33 mil 236 registradas en 2023. Esto representa un aumento de aproximadamente 5%, en dos años.

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El crecimiento no responde únicamente a la llegada de nuevas compañías. Parte de la expansión se debe a que aerolíneas que ya operaban en el país han incorporado nuevas ciudades y frecuencias a su oferta.

Volaris retoma la conexión directa con Guadalajara

Uno de los anuncios más recientes llegó el 7 de julio de 2026, cuando Volaris informó que volverá a operar una ruta directa entre Guatemala y Guadalajara, México.

La conexión comenzará en diciembre de 2026, con dos frecuencias semanales, los lunes y viernes.

La ruta tiene además un componente particular para los viajeros guatemaltecos: hace aproximadamente una década Volaris ya ofrecía vuelos directos hacia Guadalajara, pero posteriormente dejó de operar esa conexión.

Desde entonces, quienes buscan viajar entre ambos destinos deben recurrir a vuelos con escala, principalmente en Ciudad de México o, dependiendo de la opción elegida, en Estados Unidos.

El regreso del vuelo directo reducirá ese tiempo de conexión y permitirá que los pasajeros lleguen a Guadalajara sin realizar una escala. Además, la ciudad funciona como uno de los principales centros de operación de Volaris, por lo que los viajeros podrán utilizarla para continuar hacia otros destinos de México.

Los boletos para esta nueva ruta ya están disponibles a través de los canales de venta de la aerolínea. Según una consulta realizada por este medio, las tarifas para un viaje de ida y vuelta parten de US$235.61, aunque el precio puede variar según la fecha y disponibilidad.

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Según información proporcionada por la aerolínea, la nueva ruta entre Guadalajara y Guatemala operará los lunes y viernes a partir del 4 de diciembre de 2026, con salida de Guadalajara a las 12:00 y llegada a Guatemala a las 14:09; el vuelo de regreso partirá a las 14:54 y llegará a las 17:40.

Inguat negocia con dos aerolíneas europeas

Después de ampliar las conexiones dentro del continente americano, el siguiente objetivo podría estar en Europa.

En una entrevista reciente, el director del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), Harris Whitbeck, confirmó que la institución mantiene negociaciones avanzadas con dos aerolíneas europeas para ampliar la conectividad con ese continente.

El funcionario no reveló los nombres de las compañías ni las ciudades que podrían incorporarse a la oferta aérea. Tampoco existe, por ahora, una fecha anunciada para el inicio de esas operaciones.

Actualmente, Iberia mantiene la conexión directa entre Guatemala y Madrid, España, por lo que la eventual llegada de nuevas aerolíneas europeas podría ampliar las alternativas para los pasajeros y reducir la necesidad de realizar escalas para llegar a otros destinos del continente europeo.

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Guatemala y Canadá tendrán una conexión permanente

Otra de las novedades anunciadas recientemente es que, a partir de octubre, Air Canada tiene previsto convertir en permanente la conexión directa entre Guatemala y Canadá.

La aerolínea inauguró esta ruta en 2025, con vuelos entre la Ciudad de Guatemala y Montreal durante la temporada de invierno, entre octubre y mayo. Hasta ahora, la conexión había operado de manera estacional.

Con el cambio previsto para octubre, la ruta dejaría de estar limitada a la temporada de invierno y ofrecería una conexión directa durante todo el año.

La permanencia de este vuelo amplía las opciones para los guatemaltecos que viajan por turismo, negocios o para visitar familiares, además de facilitar la llegada de viajeros canadienses al país sin necesidad de realizar escalas.

Otras nuevas rutas que se han sumado

Durante 2026, Guatemala también ha incorporado nuevas conexiones aéreas. En junio comenzó a operar, por primera vez, un vuelo directo entre Guatemala y Medellín, Colombia, una ruta que amplió las opciones de viaje entre ambos países.

En julio se anunció además una nueva conexión directa con El Salvador, que comenzó a operar ese mismo mes.

A estas rutas se suman vuelos de temporada hacia San Francisco, que operan entre junio y finales de agosto, y hacia Boston, cuya operación está prevista de diciembre de 2026 a julio de 2027.

Estas conexiones amplían las alternativas para los viajeros guatemaltecos que se desplazan hacia Estados Unidos, al mismo tiempo que facilitan la llegada de visitantes desde esos destinos durante determinados períodos del año.

El crecimiento de la conectividad aérea no solo se refleja en el número de aerolíneas que operan en el país, sino también en una mayor cantidad de ciudades conectadas directamente con Guatemala.

Con este panorama, el país continúa ampliando sus conexiones dentro del continente americano, mientras el Inguat busca avanzar en negociaciones que podrían abrir nuevas rutas directas hacia Europa.