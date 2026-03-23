La brecha entre Estados Unidos e Israel se agudiza por el posible desenlace en Irán.

Cuando Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra contra Irán el mes pasado, sus mensajes coincidían a la perfección en el objetivo general de un cambio de régimen. El presidente Donald Trump instó a los iraníes a aprovechar su "única oportunidad" en generaciones para "tomar el control de su gobierno", y el primer ministro Benjamin Netanyahu les imploró que "se liberaran del yugo de este régimen asesino". Sin embargo, casi tres semanas después del inicio del conflicto, los objetivos de la guerra están divergiendo entre un presidente estadounidense que vio la oportunidad histórica de una rápida victoria militar con solo un modesto impacto económico y un líder israelí con visiones más ambiciosas de derrocar un régimen que ha intentado vencer durante 40 años, según afirmaron varios funcionarios y legisladores estadounidenses, israelíes y de Oriente Medio familiarizados con el asunto.

El último arrebato de Trump contra los ataques de Israel al enorme yacimiento de gas iraní de South Pars, el miércoles, puso de manifiesto las tensiones entre los dos aliados y la inconsistencia del enfoque del presidente ante el conflicto. Trump afirmó que Israel había "atacado violentamente" a Irán y se distanció del ataque contra el yacimiento de gas natural más grande del mundo, que Irán comparte con Qatar, un estrecho aliado de Estados Unidos y sede de la mayor base militar de Washington en el Golfo. “Estados Unidos no sabía nada de este ataque en particular, y el país de Qatar no estuvo involucrado de ninguna manera”, dijo Trump en Truth Social.

Sin embargo, varios funcionarios contradijeron directamente esa afirmación en conversaciones con The Washington Post, diciendo que si bien Estados Unidos no estuvo involucrado en el ataque, los israelíes informaron a Washington sobre el ataque con anticipación. El incidente, que disparó los precios de la energía y provocó un ataque con misiles iraníes en represalia contra la principal planta de gas de Qatar y la capital de Arabia Saudí, fue un indicio de la indecisión de Trump mientras intentaba gestionar una guerra impopular que hasta la fecha ha causado la muerte de 13 estadounidenses.

Trump se ha maravillado de la devastación que la campaña militar ha causado en el régimen iraní, al tiempo que se ha horrorizado ante las catastróficas repercusiones económicas que se extienden por todo el mundo, dijeron funcionarios estadounidenses, que al igual que otros hablaron bajo condición de anonimato para discutir el pensamiento del presidente. La campaña de Netanyahu, que duró varios meses, para convencer a Trump de que atacara a Irán, y la revelación improvisada del secretario de Estado, Marco Rubio, de que la determinación de Israel de atacar obligó a los funcionarios estadounidenses a actuar, enfurecieron a los partidarios de "Estados Unidos Primero" de Trump, quienes cuestionaron el papel de una potencia extranjera en llevar a Estados Unidos a la guerra.

La administración intentó cambiar la narrativa de que la guerra fue decisión exclusiva de Trump, pero ese mensaje se vio socavado por la renuncia esta semana del principal funcionario antiterrorista del presidente, Joe Kent, quien escribió en su carta de renuncia que Estados Unidos se vio arrastrado a otra guerra en Oriente Medio "debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense". Por su parte, Netanyahu está aprovechando la oportunidad para aniquilar a un archirrival bajo la presidencia de un mandatario estadounidense que le ha otorgado mayor margen de maniobra militar que a cualquier otro líder en la historia de Estados Unidos, según informaron fuentes oficiales.

El objetivo del cambio de régimen se refleja en las tácticas militares de Israel. Alrededor del 40% de sus aproximadamente 8,000 ataques se han dirigido contra las fuerzas de seguridad iraníes y sus instalaciones, que se utilizarían para reprimir otro levantamiento popular, según un funcionario de seguridad de Oriente Medio. Además del asesinato del líder supremo de Irán, Alí Jamenei, al comienzo de la guerra, Israel ha asesinado a decenas de líderes políticos y militares iraníes, entre ellos Alí Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, y Gholamreza Soleimani, comandante de las fuerzas paramilitares Basij.

Sin embargo, tanto los funcionarios de inteligencia estadounidenses como los israelíes reconocen que el régimen iraní "no se está resquebrajando" y que su control del poder permanece intacto. La Casa Blanca negó que Trump haya permitido que el alcance de la guerra se vuelva confuso o indefinido. “A diferencia de las prolongadas injerencias extranjeras del pasado, que carecían de objetivos claros, el presidente Trump ha delineado cuatro objetivos distintos para la Operación Furia Épica”, dijo un funcionario de la Casa Blanca. Los objetivos son destruir el programa de misiles balísticos de Irán, hundir su armada, neutralizar a sus aliados regionales y garantizar que no pueda obtener un arma nuclear, dijo el funcionario.

Funcionarios israelíes negaron que exista un desacuerdo entre ambos países, afirmando que Trump y Netanyahu hablan casi a diario y que están aplicando una estrategia de divide y vencerás basada en sus respectivas fortalezas. “Israel coordina todo con Estados Unidos”, declaró un funcionario israelí al periódico The Post la semana pasada. Pero otros funcionarios afirman que comenzaron a surgir fisuras importantes en la alianza durante la segunda semana de la guerra, cuando los ataques de Israel contra las instalaciones petroleras de Irán desataron nubes de humo tóxico y lluvia ácida, y comenzaron a hacerse patentes las crecientes repercusiones económicas del cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán.

“Israel está llevando a cabo una campaña de tierra arrasada para derrocar al régimen, lo cual no es nuestro objetivo”, declaró un alto funcionario del gobierno estadounidense. “Bibi quiere arruinar la economía de Irán y diezmar su infraestructura energética. Trump quiere mantenerla intacta”. Según funcionarios que asistieron a sus reuniones informativas, Rubio adoptó un enfoque más diplomático en sus conversaciones con los legisladores estadounidenses a principios de marzo, aclarando el papel de Estados Unidos pero sin definirlo en contraposición a los objetivos de Israel.

“Dijo que Estados Unidos no buscaba un cambio de régimen, pero no especificó el alcance de las ambiciones de Israel”, declaró un funcionario que asistió a una de las reuniones informativas de Rubio. En una audiencia del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes el jueves pasado, al ser preguntada sobre la aparente falta de coincidencia entre los objetivos bélicos de Estados Unidos e Israel por el representante Joaquín Castro (demócrata por Texas), la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, dijo: "Los objetivos que ha establecido el presidente son diferentes de los objetivos establecidos por el gobierno israelí".

En una rueda de prensa el jueves, Netanyahu describió la coordinación entre Estados Unidos e Israel como sin precedentes, pero al mismo tiempo intentó evitar contradecir directamente la afirmación de Trump de que el ataque a los yacimientos de gas lo había tomado por sorpresa. "No creo que dos líderes hayan estado tan coordinados como el presidente Trump y yo", dijo Netanyahu. Sin embargo, al ser preguntado sobre las críticas de Trump, Netanyahu dijo que solo ofrecería dos hechos: “Primer hecho: Israel actuó solo contra el complejo de gas de Asaluyeh. Segundo hecho: el presidente Trump nos pidió que nos abstuviéramos de realizar futuros ataques, y nos estamos absteniendo”.

Los planificadores israelíes afirman que el derrocamiento del gobierno iraní y su sustitución por uno mejor sería un efecto positivo de los ataques, no una ambición principal. La experiencia demuestra, según ellos, que el cambio de régimen no suele producirse por arte de magia. Es más probable que requiera tropas, golpes de Estado internos, levantamientos populares u otras dinámicas sobre el terreno. “No creemos que haya muchas probabilidades de derrocar un régimen con el tipo de campaña aérea que planeamos para Irán”, dijo un funcionario israelí.

No creo que dos líderes hayan estado tan coordinados como el presidente Trump y yo.

En cambio, las autoridades esperan que la intensidad de los ataques aéreos —que ahora suman unos 16,000 ataques combinados entre Estados Unidos e Israel— envalentone a los opositores internos para que reanuden las protestas que estaban cobrando fuerza antes de que las tropas iraníes mataran a miles de personas en una represión en enero, y que esto haga que las fuerzas de seguridad iraníes sean menos capaces de detenerlas. Pero otros altos funcionarios israelíes han dicho a sus homólogos estadounidenses que esperan que la oposición iraní sea "masacrada" si sale a las calles, porque las fuerzas de seguridad iraníes tienen la "ventaja".

Declarar objetivos ambiciosos para la guerra beneficia políticamente a Netanyahu en su país, donde el 93 por ciento de los israelíes judíos apoyan la guerra y la mayoría quiere que continúe hasta la caída del régimen, según una encuesta del Instituto Israelí para la Democracia. A diferencia de Estados Unidos, que se ha centrado principalmente en objetivos militares, Israel ha bombardeado una amplia gama de objetivos de seguridad interna iraníes en una campaña que se intensificó durante la segunda semana de la guerra. Entre ellos se incluyen varios cuarteles generales del poderoso Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y puestos de control policiales y de la milicia Basij en todo el país, además de escondites de emergencia donde las fuerzas paramilitares intentaron refugiarse.

Israel estima que ha matado a unos 3,500 miembros de las fuerzas de seguridad y militares iraníes desde que comenzaron los ataques el 28 de febrero. Se desconoce el número de víctimas civiles asociadas a esos ataques. Sin embargo, la matanza de civiles de mayor repercusión mediática se produjo al comienzo del conflicto, con el presunto bombardeo estadounidense de una escuela primaria que causó la muerte de decenas de niños. Un funcionario de inteligencia occidental, si bien no predijo la caída inminente del régimen, afirmó que existen indicios de fricción entre la Guardia Revolucionaria Islámica y la milicia Basij, así como señales de que los comandantes se muestran reacios a comunicarse electrónicamente por temor a revelar su ubicación.

El hijo y sucesor de Jamenei, Mojtaba, quien resultó herido en el ataque que acabó con la vida de sus padres, no ha sido visto en público, señaló el funcionario, que habló bajo condición de anonimato para tratar asuntos confidenciales. Trump ha declarado repetidamente que la Operación Furia Épica fue un éxito, pero ha dado plazos cambiantes sobre cuándo y cómo la declarará finalizada. Por ahora, el régimen iraní se mantiene en el poder y, según las evaluaciones de la inteligencia estadounidense, es más intransigente que antes. El jueves, el petróleo superó los US$ 110 por barril y el estrecho de Ormuz permanece prácticamente cerrado al tráfico marítimo.

Trump está sopesando la posibilidad de intensificar el conflicto, incluso enviando tropas terrestres, según informaron fuentes cercanas al asunto. Esta medida sería políticamente arriesgada para Trump, pero podría ser necesaria para abrir el estrecho de Ormuz o para lograr un cambio de régimen. El jueves, el presidente pareció retractarse de la idea, al menos por ahora. "No, no voy a desplegar tropas en ningún sitio", dijo.