Cómo se desmoronó en los tribunales el desmantelamiento de la Voz de America

Cuando el presidente Donald Trump le preguntó a Patsy Widakuswara, jefa de la corresponsalía de la Casa Blanca de Voice of America, "¿Con quién estás?", en marzo del 2025, se le cayó el alma a los pies. La pregunta podía acarrear problemas, y para un periodista de la Voz de América (VOA) la situación era especialmente delicada. La Fundación Heritage dedicó un capítulo del Proyecto 2025 —la hoja de ruta del grupo de expertos conservador para la segunda administración Trump— al desmantelamiento de la Agencia de Medios Globales de Estados Unidos (USAGM), que supervisa la VOA. Widakuswara acababa de advertir a su equipo de reporteros que no hicieran preguntas que pudieran llamar la atención sobre su medio.

Sin embargo, Widakuswara contradijo su propia advertencia al preguntar si Trump y el primer ministro irlandés discutirían una posible expulsión de palestinos de Gaza. A continuación, se produjo un breve pero acalorado intercambio: “Nadie está expulsando a ningún palestino. No lo sé. ¿De qué lado estás?”. “Soy de la VOA, señor.” “Oh, no me extraña”.

El presidente respondió a su pregunta, pero su respuesta la preocupó. “Me hizo pensar: "¡uff!", recordó Widakuswara en una entrevista el miércoles, poco más de un año después de aquel intercambio. “¿Acaso estoy atrayendo una atención no deseada?”. Dos días después del altercado, Trump firmó una orden ejecutiva destinada a disolver la USAGM, que financia organizaciones sin fines de lucro de radiodifusión a nivel mundial.

Kari Lake, expresentadora de noticias de televisión, a quien Trump había encargado la dirección de la agencia, suspendió temporalmente a más de mil empleados y despidió a cientos de contratistas. Widakuswara dijo que el resultado parecía predestinado: "Ya éramos un objetivo". Un portavoz de la USAGM no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios. Durante más de un año, el medio de comunicación ha estado paralizado, con la gran mayoría de sus empleados de baja mientras la administración Trump luchaba en los tribunales para reducir la agencia a su "mínimo legal". Un fallo emitido el martes, que declara ilegal el cierre de USAGM, pone fin a una larga saga que prácticamente había clausurado la VOA, una herramienta de diplomacia blanda fundada durante la Segunda Guerra Mundial para difundir información a la propaganda nazi.

El sitio web de la VOA aún indica que transmite en 49 idiomas a una audiencia semanal de más de 361 millones de personas. Sin embargo, bajo la administración de Trump y Lake, solo unas pocas transmisiones, incluidas las en persa, dari, pastún y mandarín, han permanecido activas. Pero restablecer las emisiones es solo el primer paso. Reconstruir la confianza tras un año perdido puede llevar mucho más tiempo, según afirman los empleados. Si bien el fallo puede reactivar la VOA, no borra un año de interrupciones ni responde a la pregunta de con qué rapidez podrá recuperar su posición en el extranjero.

La orden ejecutiva se emitió a altas horas de la noche del viernes, y el caos fue inmediato. Lake, quien trabajó en estrecha colaboración con personal del Servicio de Defensa Civil de EE. UU., firmó notificaciones de despido para cientos de contratistas. Los periodistas que se presentaron a trabajar para transmitir sus programas fueron excluidos del Edificio Federal Wilbur J. Cohen. Alrededor de mil empleados fueron puestos en licencia administrativa indefinida; continuaron recibiendo sus salarios del gobierno, pero se les prohibió realizar sus funciones. Lake rescindió rápidamente los acuerdos de subvención con una lista de organizaciones sin ánimo de lucro financiadas por USAGM: Radio Free Europe/Radio Liberty, Radio Free Asia, Middle East Broadcasting Networks y Open Technology Fund.

Trump, quien a lo largo de su carrera política ha enfrentado, insultado y demandado a medios de comunicación privados, siempre había hablado con recelo de la VOA. “La VOA suele hablar en nombre de los adversarios de Estados Unidos, no de sus ciudadanos”, rezaba un comunicado de la Casa Blanca durante el primer mandato de Trump. En el 2020, Trump designó a Michael Pack, documentalista, para reformar la cobertura de la emisora. Los críticos alegaron que su objetivo era convertir al medio, que se enorgullece de su independencia editorial respecto al gobierno, en una herramienta de propaganda. Un juez federal intervino para detener la participación de Pack en la cobertura informativa.

Lake, expresentador de televisión de Arizona convertido en un político acérrimo seguidor de Maga, inicialmente se mostró a favor de la misión de la VOA. “La VOA lleva 83 años contando la historia de Estados Unidos al mundo”, dijo Lake en un discurso pronunciado en febrero del 2025 en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC). “A veces, la cobertura ha sido increíble, y otras veces, lamentable. Estamos librando una guerra de información, y no hay mejor arma que la verdad, y creo que la VOA puede ser esa arma”. Prometió que la VOA no se convertiría en la "televisión de Trump" durante su gestión.

Pero tras la orden ejecutiva de Trump en marzo, de la que Lake testificó posteriormente que se enteró el mismo día en que se firmó, cambió de opinión. “Esta agencia y sus canales son en gran medida incompetentes, corruptos, parciales y una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos y su posición en el mundo”, declaró ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes en junio. Horas después de que se emitiera la orden ejecutiva, Widakuswara y sus colegas estaban creando grupos de Signal, ya que sus correos electrónicos de trabajo habían sido desactivados. Semanas más tarde, Widakuswara se convirtió en demandante en una de las dos acciones contra la administración Trump; la otra fue presentada por Michael Abramowitz, director de la VOA.

Ambas demandas prosperaron el martes en un tribunal federal cuando el juez de distrito estadounidense Royce C. Lamberth, un enérgico funcionario de 82 años nombrado por Ronald Reagan que ha tenido repetidos enfrentamientos con Lake, dictaminó que el plan para reducir la agencia era ilegal porque violaba la ley administrativa federal. A principios de este mes, Lamberth dictaminó que Lake había dirigido USAGM ilegalmente y anuló meses de sus decisiones, incluido un plan de despidos masivos. La nueva resolución ordenó a la VOA reanudar sus emisiones y dispuso que la agencia reincorporara a más de mil empleados, incluida Widakuswara, antes del 23 de marzo. También criticó duramente la falta de cooperación de Lake durante el proceso judicial, calificándola de "una farsa digna de Hallmark". El gobierno aún no ha indicado si apelará el último fallo.

Mark Schoeff Jr., presidente del Club Nacional de Prensa, celebró el fallo de Lamberth. "Silenciar a los periodistas debilita la democracia, tanto a nivel nacional como internacional», declaró. «El tribunal ha dejado claro que no se puede silenciar a la prensa libre cuando la cobertura informativa resulta inconveniente". En los próximos días, el gobierno tendrá que reincorporar a los empleados de la Voz de América y de su agencia matriz, y averiguar cómo reanudar las emisiones tras un año de gran inactividad. Para Widakuswara y sus compañeras demandantes, entre las que se encuentran Jessica Jerreat, editora de libertad de prensa de la VOA, y Kate Neeper, directora de estrategia y evaluación del desempeño de USAGM, el último año ha sido de todo menos tranquilo.

En lugar de dedicarse a sus tareas habituales, se han centrado en la demanda: explicar su trabajo a los abogados, explicar el litigio a sus compañeros, llevar a cabo una campaña pública en redes sociales para "Salvar la VOA" y ayudar a sus colegas a superar un año convulso. “Creo que los tres hemos estado probablemente más ocupados este año que en nuestros trabajos habituales”, dijo Widakuswara. “Normalmente empiezo a trabajar a las siete y no termino”. Neeper dedicó gran parte del año a una crisis menos visible: la de sus colegas que perdieron su estatus migratorio al rescindirse sus contratos.

Dado que muchos periodistas de la Voz de América habían llegado a Estados Unidos específicamente para trabajar para la agencia —a menudo procedentes de países a los que no podían regresar con seguridad—, la finalización de sus contratos desencadenó la cuenta atrás para la expiración de sus visados. Más adelante ese año, USAGM canceló por completo su programa de visas, lo que afectó también a los empleados a tiempo completo. "Hemos estado trabajando con varios de ellos para resolver sus situaciones migratorias y encontrar lugares seguros donde puedan vivir", dijo Neeper.

Creo que los tres hemos estado probablemente más ocupados este año que en nuestros trabajos habituales.

Los contratistas siguen en una situación particularmente precaria y no están amparados por el fallo de Lamberth. "Son fundamentales", dijo Neeper. "Ningún servicio de idiomas en la VOA podría funcionar sin los contratistas". Widakuswara y Neeper afirman que aún esperan que el gobierno les permita regresar. Y no está claro a qué se encontrarán al volver. "Restaurar la infraestructura —desde las credenciales de acceso hasta el equipo, el satélite y las suscripciones de cable— va a requerir mucho dinero y tiempo", declaró Widakuswara. Después de que Lamberth declarara que Lake ya no podía dirigir USAGM, Trump nominó a Sarah B. Rogers, funcionaria del Departamento de Estado, como directora ejecutiva de la agencia, un cargo que requiere la confirmación del Senado.

Lake ha afirmado que seguirá siendo subdirectora ejecutiva. Rogers declaró que, de ser confirmada, no renunciaría a su puesto en el Departamento de Estado como subsecretaria de diplomacia pública y que desempeñaría ambos cargos simultáneamente. Lo más difícil de recuperar podría ser la confianza de la audiencia global de la Voz de América, afirmó Kelu Chao, quien se desempeñó como subdirectora ejecutiva de USAGM hasta enero del 2025. La credibilidad de la agencia, forjada a lo largo de ocho décadas, ha sufrido un duro golpe. "Probablemente perdimos para siempre la oportunidad de explicar la realidad de Estados Unidos y los asuntos mundiales durante este año", declaró.

Añadió que le preocupa que la propaganda estatal de Rusia y China haya llenado el vacío dejado por la VOA. “Creo que lo realmente difícil será superar el trauma por el que han pasado los periodistas y el personal”, dijo Widakuswara, “y asegurarnos de que todos podamos seguir trabajando… sin preocuparnos por la administración que nos vigila”.