“Responderemos”: Trump reacciona al derribo de un helicóptero Apache en el estrecho de Ormuz por Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó este 9 de junio al derribo de un helicóptero estadounidense por parte de Irán en el estrecho de Ormuz y afirmó que habrá represalias.

"Acabo de ser informado por nuestras Fuerzas Armadas de que anoche los iraníes derribaron uno de nuestros helicópteros Apache de alta tecnología mientras patrullaba el estrecho de Ormuz", indicó Trump en un mensaje en su red Truth Social.

Según informaron las autoridades estadounidenses, el helicóptero cayó cerca de la costa de Omán, donde los dos soldados que iban a bordo lograron sobrevivir.

"Dos pilotos estuvieron involucrados, ambos sanos y salvos. No obstante, Estados Unidos debe, necesariamente, responder a este ataque", advirtió el mandatario.

Además, el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos indicó que el helicóptero era un AH-64 Apache y que el rescate de los tripulantes ocurrió a las 23.33 GMT del lunes.

El pasado 8 de junio, las fuerzas estadounidenses habrían disparado contra un buque petrolero en el golfo de Omán, debido a que habría violado el bloqueo que Washington impuso desde el pasado 13 de abril a las embarcaciones que salen y llegan de Irán.

( @realDonaldTrump - Truth Social Post )

( Donald J. Trump - Jun 09 2026, 12:38 PM ET )



I have just been informed by our Great Military that last night the Iranians shot down one of our highly sophisticated Apache Helicopters while patrolling over the Strait of Hormuz. There… pic.twitter.com/jLy68moSWa — Fan Donald J. Trump 🇺🇸 TRUTH POSTS (@TruthTrumpPosts) June 9, 2026

Estos hechos ocurren en medio de los nuevos enfrentamientos en la región, donde Irán e Israel han intercambiado ataques en los últimos días, lo que llevó a Trump a exigir el lunes el fin "inmediato" de los disparos, incluidos los de su aliado israelí.

El presidente estadounidense dijo en la madrugada de este martes que podría alcanzar un acuerdo con Irán en "dos o tres días", el enésimo plazo que plantea tras varias semanas de negociación con la República Islámica.

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