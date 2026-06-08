¿Adiós a la ciudadanía? Trump amenaza a señalados de cometer fraudes en sus procesos migratorios

Este 8 de junio, la administración de Donald Trump anunció que iniciará acciones legales contra inmigrantes naturalizados que hayan cometido fraude durante sus procesos migratorios. La principal sanción sería la revocación de la ciudadanía.

El Departamento de Justicia, por medio de un comunicado, informó que ha presentado demandas ante varios tribunales contra 17 ciudadanos naturalizados estadounidenses, señalados de supuestos delitos graves.

Entre los delitos que se les atribuyen a estos 17 ciudadanos, según las autoridades de EE. UU., figuran abuso sexual, fraude bancario y narcotráfico.

"Cuando los extranjeros con antecedentes penales se aprovechan del proceso de naturalización e infringen la ley, hay consecuencias", afirmó el fiscal general interino, Todd Blanche.

Con respecto a las nacionalidades de los acusados, las autoridades estadounidenses señalaron que hay personas originarias de Cuba, Haití, Colombia, México, India, Somalia, Filipinas y Jamaica.

Además, Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., dijo que la administración de Trump utilizará "todas las vías legales" para expulsar del país a estas personas.

La Administración de Donald Trump anuncia acciones legales destinadas a revocar la ciudadanía estadounidense a inmigrantes naturalizados que hayan cometido fraude durante sus procesos migratorios. https://t.co/C3pl7yXbNL — EFE Noticias (@EFEnoticias) June 8, 2026

"La ciudadanía estadounidense es un privilegio y debe ganarse honestamente. Si vienes aquí, infringes nuestras leyes y mientes en tus procedimientos migratorios, pierdes ese privilegio", escribió Noem en su cuenta de X.

También añadió que el Departamento "no estará de brazos cruzados mientras los estadounidenses sean perjudicados por criminales". Además, afirmó que estas personas "han explotado la generosidad de EE. UU. y se han aprovechado de su sistema migratorio".

Medios estadounidenses señalan que, en caso de que las denuncias de la administración de Trump prosperen, los acusados podrían regresar a su estatus migratorio previo y perderían los beneficios que otorga la ciudadanía. Uno de ellos es la protección frente a los procesos de deportación.

Lea también: Green Card: el nuevo estándar que dificultaría el ajuste de estatus en EE. UU. y obtener la residencia permanente













