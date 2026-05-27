Green Card: el nuevo estándar que dificultaría el ajuste de estatus en EE. UU. y obtener la residencia permanente

Un reciente artículo del medio Univisión señala que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, en inglés) habría emitido un memorándum sobre las solicitudes de residencia permanente que se presenten dentro de Estados Unidos.

El memorándum de política, numerado PM-602-0199, es un “recordatorio” de la nueva exigencia de la administración de Donald Trump para que los migrantes salgan de Estados Unidos antes de solicitar la green card.

Esta nueva exigencia ha generado numerosas dudas, sobre todo acerca de qué sucederá con las personas que ya presentaron sus solicitudes de residencia dentro de Estados Unidos y si habrá algún grupo al que se le negará definitivamente la opción de pedir la residencia dentro del territorio estadounidense.

El memorándum, de acuerdo con información del Consejo Americano de Inmigración, se centra en el término “ajuste de estatus”, que consiste en un proceso mediante el cual las personas que viven en Estados Unidos y cumplen los requisitos pueden continuar el trámite para obtener la residencia permanente.

“Esto contrasta con la obtención de la residencia permanente legal en el extranjero mediante el ‘procesamiento consular’, que requiere solicitar una ‘visa de inmigrante’ en una embajada o consulado estadounidense”, afirma el Consejo.

Ahora, el memorándum establece, según las autoridades, un estándar “más alto” al momento de aprobar las solicitudes de ajuste de estatus que se presenten dentro de Estados Unidos.

Sin embargo, no instruye al USCIS a denegar categorías o tipos específicos de solicitudes de ajuste de estatus.

Por lo tanto, el memorándum señala que aquellas solicitudes de residencia permanente presentadas dentro de Estados Unidos son catalogadas como “alivio discrecional extraordinario” o “un acto de gracia administrativa”.

Sin embargo, las autoridades tienen la facultad de denegar las solicitudes presentadas dentro de Estados Unidos si el solicitante no logra demostrar que merece esa excepción.

¿A quiénes puede afectar este memorándum?

El Consejo Americano de Inmigración señala que no existe certeza sobre cómo el USCIS aplicará estos estándares más estrictos, ya sea a todas o solo a algunas solicitudes de ajuste de estatus.

Sin embargo, sí especifica que existen algunos factores “negativos” que dificultarían enormemente que una persona obtenga una decisión favorable que le permita solicitar el ajuste de estatus.

La entidad menciona casos en los que una persona permanece de manera ilegal más allá del período de validez de su estatus de no inmigrante.

El Consejo enumeró algunos casos en los que distintos grupos podrían verse afectados por este aspecto:

Familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses

No inmigrantes en categorías que no permiten mantener el estatus de no inmigrante después de solicitar la green card. El medio cita, por ejemplo, a trabajadores religiosos.

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