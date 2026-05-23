Cuántos años debe vivir un migrante en EE. UU. para obtener la ciudadanía en 2026

Obtener la ciudadanía estadounidense es uno de los objetivos más buscados por millones de migrantes que residen en Estados Unidos.

El proceso, conocido como naturalización, requiere cumplir un conjunto de condiciones específicas establecidas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), entre las que el tiempo de residencia legal constituye el punto de partida obligatorio.

En el 2026, para optar a la naturalización, se debe ser residente permanente legal y contar con una Green Card durante al menos cinco años.

Durante ese tiempo, el solicitante debe acreditar residencia continua en territorio estadounidense. De acuerdo con información del USCIS, una ausencia de más de seis meses puede interrumpir ese conteo, salvo que exista una causa justificada y debidamente documentada. Además, la presencia física debe ser de al menos 30 meses dentro del período de cinco años requerido.

Sin embargo, el tiempo de residencia es solo uno de varios criterios.

El solicitante también debe demostrar buena conducta moral, conocimientos básicos del idioma inglés y aprobar un examen de educación cívica sobre la historia y el gobierno de Estados Unidos.

A esto se suman el pago de una tarifa oficial, la presentación de documentación específica y, como paso final, la prestación del Juramento de Lealtad.

El proceso aplica a quienes ya cuentan con la Green Card y buscan dar el siguiente paso hacia la plena integración jurídica al país. Para algunos grupos —como los cónyuges de ciudadanos estadounidenses o los miembros de las Fuerzas Armadas— existen vías con condiciones distintas.

Excepción para cónyuges de ciudadanos y militares

Quienes estén casados con un ciudadano estadounidense pueden solicitar la naturalización tras acreditar tres años como residentes permanentes legales. En este caso, el solicitante también debe demostrar convivencia con su cónyuge y que la residencia fue continua durante ese período, con al menos 18 meses de presencia física en el país.

Por otra parte el servicio en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, ya sea activo o como veterano, también abre una vía de acceso a la naturalización. En estos casos, el USCIS puede eximir al solicitante de los plazos habituales de residencia, siempre que se acredite debidamente el servicio militar.

Otros requisitos para el 2026

Además del tiempo de residencia, USAGov señala que también se debe tener al menos 18 años, ser capaz de leer, escribir y hablar inglés básico —requisito que depende de la edad del solicitante— y demostrar buena conducta moral.

A estos requisitos se suma la aprobación de un examen de educación cívica.

El 20 de octubre del 2025, el USCIS comenzó a aplicar la versión actualizada del examen de educación cívica del 2025, que evalúa conocimientos sobre la historia y el gobierno de Estados Unidos. Según la fecha de presentación de la solicitud, el interesado deberá rendir la versión del examen del 2008 o la del 2025.

El trámite se inicia con la presentación del formulario N-400, que puede completarse de forma digital o por correo postal.

Para el 2026, la tarifa es de US$710 para solicitudes en línea y de US$760 para las presentadas por correo; ambos montos incluyen el procesamiento biométrico. Existe una tarifa reducida de US$380 para personas con ingresos limitados, disponible únicamente para solicitudes impresas.