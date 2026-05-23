50 disparos y los otros detalles que revelaron las autopsias de los agentes asesinados en masacre de Honduras

Cincuenta impactos de bala y un cuerpo completamente desmembrado y quemado son algunos de los detalles revelados por las investigaciones forenses sobre la masacre de agentes de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado (Dipampco), en Honduras.

Los agentes de la Dipampco se encontraban en el lugar y efectuaban una operación de alto impacto contra una estructura criminal vinculada al narcotráfico, cuando fueron sorprendidos por hombres fuertemente armados que custodiaban al principal objetivo del operativo, en una vivienda de Corinto.

Según las autoridades hondureñas, los policías fueron superados en número por los criminales y luego privados de libertad por integrantes del grupo criminal.

Los agentes fueron trasladados a una zona montañosa de Omoa, Cortés, donde finalmente los ejecutaron.

Según reportes oficiales citados por el medio Infobae, los cuerpos estaban apilados unos sobre otros y mostraban fuertes señales de violencia, en una escena descrita por las autoridades hondureñas como “una de las más violentas registradas recientemente contra agentes policiales” de ese país.

¿Cuáles fueron los hallazgos forenses?

Las investigaciones forenses revelaron detalles sobre el nivel de violencia que sufrieron los agentes.

Autoridades de Medicina Forense confirmaron que uno de los cuerpos presentaba al menos 50 impactos de bala, mientras otro estaba completamente desmembrado, decapitado y parcialmente quemado.

Esa situación complicó el proceso de identificación de los agentes.

Los cuerpos continúan en la morgue de San Pedro Sula, donde especialistas efectúan las autopsias correspondientes y los procesos de identificación.

Hasta el momento, las autoridades han identificado a los agentes Lester Josué Amador Herrera, Leonel Alejandro Valdez Núñez, Dailin Francisco Elvir Quintanilla, Nels Makley Eguigure Benavídez y Emerson Josué Canales Fúnez.

Según Infobae, uno de los cadáveres examinados reflejaba un nivel extremo de violencia y, debido al estado de los restos, las autoridades informaron que trabajan con huellas dactilares y análisis científicos para confirmar plenamente la identidad de todas las víctimas.

Tras el caso, Honduras suspendió al director, subdirector y jefe de Operaciones de la Dipampco mientras se desarrollan investigaciones para establecer responsabilidades por supuestas fallas en el procedimiento.

Alerta para Guatemala

Autoridades hondureñas mantienen coordinación con Guatemala, debido a sospechas de que varios integrantes de la estructura criminal escaparon hacia territorio guatemalteco.

Mientras tanto, el viernes 22 de mayo autoridades guatemaltecas confirmaron la captura de dos ciudadanos hondureños heridos de bala que permanecían en un hospital de Puerto Barrios, Izabal, cerca de la frontera con Honduras, y que posiblemente estarían relacionados con el caso.

Los detenidos, identificados como José Guardado Herrera, de 21 años, y Eli Naún Guerra, de 44, permanecen bajo custodia mientras avanzan las investigaciones y las coordinaciones entre ambos países para determinar su posible relación con el ataque armado.

La Policía Nacional Civil indicó que los dos hombres provenían de la aldea Corinto, Honduras, y fueron localizados en el centro asistencial tras el ataque registrado el jueves.

Las investigaciones también apuntan a posibles conexiones entre la estructura criminal y grupos relacionados con el cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).