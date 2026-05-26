¿Perderán su ciudadanía? Por qué casi 400 personas son investigadas en EE. UU. por presuntos fraudes migratorios

Medios estadounidenses han informado recientemente que el Departamento de Justicia ha iniciado una investigación judicial contra casi 400 personas con ciudadanía por naturalización en un supuesto caso de fraude migratorio.

De acuerdo con Univisión, el gobierno de Donald Trump ha redoblado los esfuerzos para detener a las personas que cometan este tipo de delitos, ya sea por medio de matrimonios falsos o del encubrimiento de antecedentes penales.

Según el medio, esta investigación podría poner en riesgo la ciudadanía de las personas investigadas.

Univisión afirma que el número de casi 400 personas a las que se revocaría la ciudadanía por naturalización sería mayor que en otros años. Según el medio, entre el 2017 y el 2025 hubo 120 personas a las que se les impuso esta sanción.

Esta nueva investigación de la administración de Trump supone otra ofensiva migratoria contra quienes solicitan una ciudadanía o una residencia permanente (green card).

Univisión cita declaraciones del director del Uscis, Joseph B. Edlow, quien dijo: “EE. UU. ha declarado una guerra sin cuartel contra el fraude migratorio”.

El medio indica también que, para llevar a cabo estas acciones, el gobierno federal contará con agentes especializados, además de habilitar una línea de denuncias.

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