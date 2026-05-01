El bloqueo de internet en Irán refuerza el control militar sobre la vida civil

El apagón de internet sin precedentes en Irán se está convirtiendo en una línea divisoria clave entre el poderoso aparato de seguridad del país y su gobierno civil, lo que subraya cómo la guerra con Estados Unidos ha extendido el control militar sobre la vida cotidiana. Los altos funcionarios se han mostrado cada vez más críticos con el cierre del Gobierno, impuesto hace dos meses por las autoridades lideradas por la Guardia Revolucionaria Islámica, incluso mientras presentan un frente unido contra Washington durante el alto al fuego en curso.

“No aceptamos en absoluto un sistema de internet diferenciado”, declaró el martes Mohammad Hafez Hakami, asesor del ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, al referirse a una iniciativa estatal que permite que un número limitado de usuarios verificados accedan a internet para apoyar la economía. “Internet se ha convertido en una de las necesidades básicas de la población y debe ser reconocido como un derecho público para todos los ciudadanos”, declaró la semana pasada el vicepresidente Mohammad-Reza Aref, al pedir que se levanten las restricciones.

Las autoridades iraníes bloquearon el acceso a internet poco después de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques contra el país, a finales de febrero. Esto interrumpió la capacidad de la mayoría de los iraníes para comunicarse con el exterior y perjudicó gravemente las operaciones de las empresas locales que dependen de la conectividad. A pesar del daño económico, calculado en US$80 millones diarios por la Cámara de Comercio, las súplicas del gobierno civil están siendo desestimadas por los servicios de seguridad, en particular la Guardia Revolucionaria Islámica, que ha liderado la lucha contra Estados Unidos e Israel y se ha convertido en el actor clave en lo que está por venir.

El sistema de internet por niveles fue creado por orden del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, según declaró el martes una portavoz del Gobierno. Dicho consejo, cuyas competencias abarcan desde las conversaciones de paz con Estados Unidos hasta el tráfico a través del estrecho de Ormuz, es ahora dirigido por el veterano de línea dura de la Guardia Revolucionaria Islámica Mohammad Bagher Zolghadr, luego de la muerte de su predecesor, más moderado, Ali Larijani, en un ataque aéreo israelí.

El presidente reformista Masoud Pezeshkian, elegido con la promesa de flexibilizar las restricciones a internet, tiene un asiento en el Consejo, pero su composición está dominada por personas designadas por el líder supremo Mojtaba Khamenei, a quien se considera cercano a la guardia. “El debate y el desacuerdo son aceptables, pero en última instancia hay un puñado de personas que toman las decisiones y han optado por mantener internet cerrado, a pesar de las repercusiones en los negocios y la industria”, declaró Dina Esfandiary, analista de Geoeconomía de Bloomberg Economics.

“Tras ocho semanas de guerra, como era de esperar, los verdaderos detentadores del poder son la Guardia Revolucionaria y el aparato de seguridad”, dijo. La agencia de noticias semioficial Tasnim, afiliada a la Guardia Revolucionaria Islámica, describió en un comunicado en Telegram que internet es "la principal plataforma para dirigir movimientos contrarios a la seguridad". Restringir el acceso frustra "las operaciones terroristas de traidores nacionales", al cortar su comunicación con espías extranjeros, afirmó, e hizo hincapié en que la seguridad tiene "prioridad absoluta" sobre los costos económicos del bloqueo.

“En ocasiones, el acceso se restringe por razones de seguridad para proteger a las personas y las instalaciones”, declaró el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, antiguo miembro de la Guardia Revolucionaria Islámica, a NBC News, en los primeros días de la guerra. Irán lleva mucho tiempo restringiendo el acceso a determinados sitios web y aplicaciones desde dentro del país, pero la guerra ha acelerado su impulso hacia alternativas nacionales bajo la supervisión del Estado.



Mientras WhatsApp permanece bloqueado, por ejemplo, algunos iraníes en el extranjero han podido usar la aplicación Bale Messenger, desarrollada por el banco estatal Bank Melli Iran, para comunicarse con sus familiares en Irán. Bale, que significa "sí" en persa, afirma tener 34 millones de usuarios. Ante la falta de conectividad internacional, los iraníes se ven obligados a depender de la Red Nacional de Información, una especie de intranet nacional filtrada que a menudo se compara con el llamado Gran Cortafuegos de China.



Desarrollada en colaboración con el servicio de inteligencia de la Guardia Revolucionaria Islámica, permite el acceso a sitios web locales y medios estatales, así como a algunos servicios básicos como la banca y la sanidad, pero no a aplicaciones ni sitios web extranjeros. Mientras tanto, los riesgos de intentar eludir la tecnología autorizada por el Estado son cada vez mayores.

Durante la guerra, los informes de los medios estatales sobre personas arrestadas por intentar comprar y vender acceso a internet o instalar terminales satelitales Starlink se han vuelto habituales, alegando a menudo que el equipo se utilizaba para comunicarse con servicios de inteligencia extranjeros o canales de televisión satelital de la oposición. Si bien los funcionarios gubernamentales reconocen los límites de su poder, advierten de que las restricciones corren el riesgo de alienar aún más a los ciudadanos que ya están frustrados con la vida bajo la República Islámica.



“Mantener la seguridad en el campo de batalla es fundamental, pero preservar el capital social de la población también forma parte de esa seguridad”, declaró el martes Ali Rabiei, asesor del presidente en asuntos sociales. “Lamentablemente, en la tradición de la toma de decisiones y las evaluaciones del poder nacional, la mentalidad y la actitud de la sociedad tienen poca cabida”, señaló.