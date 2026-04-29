Por qué Trump dijo sentir “envidia” por el discurso del rey Carlos III en el Congreso de EE. UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aceptó el pasado 28 de abril que el discurso que dio el rey Carlos III ante el Congreso estadounidense, en conmemoración de los 250 años de independencia, fue "magnífico", e incluso llegó a decir que "le provocó un poco de envidia".

El mandatario, durante la cena de Estado en la Casa Blanca, también dijo que el monarca británico logró lo que él nunca ha podido: hacer que los demócratas presentes se pusieran de pie para aplaudirlo.

"No podía creerlo, yo nunca he podido hacer eso", dijo Trump al rey durante la cena, al hacer referencia a cómo el discurso de Carlos III causó gran admiración tanto en los republicanos como en los demócratas.

Durante la cena, el monarca británico rindió homenaje a Trump y a la primera dama, Melania, a quienes destacó por su "coraje y firmeza".

También reconoció a los miembros del Servicio Secreto que participaron en la evacuación del mandatario tras un supuesto intento de asesinato el pasado 25 de abril en Washington.

Trump habló brevemente sobre la guerra en Irán y dijo que el rey está "de acuerdo completamente con él".

Posteriormente, el rey bromeó con diversos temas, como cuando dijo que así como Trump afirmó hace un tiempo que si no fuera por Estados Unidos, en Inglaterra hablarían alemán.

"Si no fuera por nosotros, ustedes hablarían francés", comentario que fue recibido con risas por parte de los invitados, en su mayoría miembros del gabinete y empresarios.

Antes, en su intervención ante el Congreso, el rey subrayó que ambos países comparten "una historia de reconciliación, renovación y de una asociación extraordinaria", durante un discurso que es el primero que pronuncia un monarca británico desde el de Isabel II en 1991.

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