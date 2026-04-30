¿En honor al rey Carlos III? Donald Trump ordena eliminar los aranceles al whisky escocés

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¿En honor al rey Carlos III? Donald Trump ordena eliminar los aranceles al whisky escocés

Tras la visita del Rey Carlos III, Donald Trump ordenó eliminar los aranceles al whisky escocés.

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El presidente estadounidense Donald Trump y la primera dama Melania Trump se despidieron del rey Carlos III y la reina Camila de Gran Bretaña en la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, estrecha la mano del rey Carlos III de Gran Bretaña durante una despedida en el pórtico sur de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 30 de abril de 2026.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este 30 de abril que decidió eliminar los aranceles al whisky escocés, en honor al rey Carlos III, quien visitó el país norteamericano acompañado de la reina Camila.

Por medio de un mensaje en su red Truth Social, Trump agregó que para él era un "honor" recibir a los reyes del Reino Unido en Estados Unidos.

"¡Los reyes me convencieron de hacer algo que nadie más había logrado, casi sin siquiera pedírmelo! Un gran honor tenerlos a ambos en Estados Unidos", escribió Trump.

Respecto de la eliminación de los aranceles, Trump detalló que se buscará facilitar la relación comercial con la industria del bourbon de Kentucky.

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Finalmente, el mandatario aceptó que su decisión de eliminar los aranceles fue "en honor a los reyes".

"Acaban de dejar la Casa Blanca y pronto regresarán a su maravilloso país".

Desde la visita del rey Carlos III a EE. UU., Trump mostró su simpatía por la pareja británica, además de elogiar, por ejemplo, el discurso que el rey dio en el Congreso estadounidense, el primero de un monarca británico desde 1991.

Incluso Trump afirmó que su madre, nacida en Escocia, estaba enamorada del rey Carlos III.

El mandatario también dijo ante los medios que, si dependiera del rey, el Reino Unido habría apoyado a EE. UU. en la guerra contra Irán.

Lea también: “Sin nosotros, estarían hablando francés”: Las frases del rey Carlos III durante su visita a Trump

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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