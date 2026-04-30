¿En honor al rey Carlos III? Donald Trump ordena eliminar los aranceles al whisky escocés

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este 30 de abril que decidió eliminar los aranceles al whisky escocés, en honor al rey Carlos III, quien visitó el país norteamericano acompañado de la reina Camila.

Por medio de un mensaje en su red Truth Social, Trump agregó que para él era un "honor" recibir a los reyes del Reino Unido en Estados Unidos.

"¡Los reyes me convencieron de hacer algo que nadie más había logrado, casi sin siquiera pedírmelo! Un gran honor tenerlos a ambos en Estados Unidos", escribió Trump.

Respecto de la eliminación de los aranceles, Trump detalló que se buscará facilitar la relación comercial con la industria del bourbon de Kentucky.

Finalmente, el mandatario aceptó que su decisión de eliminar los aranceles fue "en honor a los reyes".

"Acaban de dejar la Casa Blanca y pronto regresarán a su maravilloso país".

Win for Britain as Trump removes whisky tariffs



King had personally lobbied Trump for this, including back in Windsor. pic.twitter.com/34el2Kjrxp — Harry Cole (@MrHarryCole) April 30, 2026

Desde la visita del rey Carlos III a EE. UU., Trump mostró su simpatía por la pareja británica, además de elogiar, por ejemplo, el discurso que el rey dio en el Congreso estadounidense, el primero de un monarca británico desde 1991.

Incluso Trump afirmó que su madre, nacida en Escocia, estaba enamorada del rey Carlos III.

El mandatario también dijo ante los medios que, si dependiera del rey, el Reino Unido habría apoyado a EE. UU. en la guerra contra Irán.

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