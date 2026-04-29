Cuál fue la advertencia que el rey Carlos III dio durante su discurso en EE. UU.

Por los 250 años de la independencia de Estados Unidos, el rey Carlos III, del Reino Unido, dio un discurso en el Capitolio, en el que, entre varios temas, abordó la "reconciliación" entre su país y el de Donald Trump.

Aunque el mandatario estadounidense no asistió al evento pero sí a la cena posterior, sí estuvo el vicepresidente J. D. Vance durante el discurso del rey, en el que abordó la relación entre ambos países y la necesidad de mantener una alianza.

"La relación entre ambos países es una de las más trascendentales de la historia humana", dijo el rey, además de señalar que las dos naciones comparten "una historia de reconciliación, renovación y asociación extraordinaria".

El discurso, el primero que pronuncia un monarca británico desde el de la reina Isabel II en 1991, quedó marcado también por el mensaje de "esperanza y reconciliación" expresado por el rey.

Sin embargo, el monarca advirtió que la alianza entre el Reino Unido y Estados Unidos "no puede limitarse a los logros del pasado, sino encaminarse hacia los logros futuros".

"Rezo con todo mi corazón para que nuestra alianza siga defendiendo nuestros valores compartidos, junto con nuestros socios en Europa, la Commonwealth y en todo el mundo, y que ignoremos los llamamientos al aislamiento", dijo Carlos.

El monarca también habló sobre la OTAN, organización que Trump ha criticado en numerosas ocasiones, y afirmó que "está comprometida con la defensa mutua".

Carlos III también instó a Trump a mantener el apoyo a Ucrania en la guerra con Rusia.

El discurso del rey, analizado por CNN, no habría sido una crítica al gobierno estadounidense, sino una "desaprobación implícita de la dirección política del país", en la que el monarca destacó la importancia de "mantener los pilares de la democracia".

Lea también: Por qué el rey Carlos III retirará los títulos al príncipe Andrés tras el caso Epstein