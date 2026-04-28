La inusual visita de Estado del rey Carlos ofrece al Reino Unido la oportunidad de recomponer sus lazos con Trump

Días después de un tiroteo que aparentemente tuvo como objetivo la administración del presidente Donald Trump y que desató nuevas preocupaciones sobre la seguridad en la capital del país, el rey Carlos III tenía previsto emprender ayer una inusual visita de Estado que prometía enfrentar la admiración del presidente por la realeza británica con su furia contra el gobierno británico.

El encuentro, planeado desde hace tiempo, tiene como objetivo mostrar las estrechas relaciones angloamericanas 250 años después de la Declaración de Independencia. Sin embargo, se produce en medio de una de las disputas más acaloradas entre Washington y Londres en generaciones, mientras Trump y el primer ministro Keir Starmer se enfrentan por la guerra del presidente contra Irán y por si alguna de las partes desea mantener la estrecha cooperación del pasado.



Los preparativos para el evento se vieron ensombrecidos por el tiroteo del sábado en la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca, que obligó a la evacuación de Trump, la mayor parte de su gabinete y cientos de periodistas, funcionarios y celebridades. El domingo, el Palacio de Buckingham confirmó en un comunicado que el rey y la reina Camilla seguirían adelante con su visita. La gira real está programada para durar cuatro días, pero las autoridades la reevaluaron a raíz del tiroteo del sábado. “Los reyes están muy agradecidos a todos aquellos que han trabajado con diligencia para garantizar que esto siga siendo así y esperan con interés que la visita comience mañana”, decía el comunicado.



Los funcionarios británicos esperan que el monarca pueda disimular las tensiones entre Washington y Londres con cierta pompa, utilizando su mística real para recordarle a Trump las ventajas de mantenerse cerca del reino, lugar de nacimiento de su madre. El rey no participa explícitamente en política ni concede entrevistas, un nivel de discreción que impresionó a algunos funcionarios de la Casa Blanca mientras se preparaban para el encuentro en nombre de un presidente que habitualmente atiende llamadas de periodistas en su teléfono móvil. Trump ha criticado duramente a Starmer por su reticencia a apoyar la guerra y por la prohibición inicial de Gran Bretaña de que los aviones estadounidenses utilizaran sus bases aéreas para el ataque a Irán.

Ha marcado una clara diferencia entre el rey y su primer ministro. “Espero con ansias la cena”, dijo Trump la semana pasada, refiriéndose al rey como “un amigo mío”. “Tenemos muchas ganas, ya hemos hablado y lo vamos a pasar genial”, dijo. Por el contrario, el presidente dijo de Starmer el mes pasado: "No estamos tratando con Winston Churchill". Gran Bretaña, afirmó, ya no era "el Rolls-Royce de los aliados". Según las autoridades británicas, al comienzo de la guerra tenían las manos atadas por las leyes que prohibían los ataques preventivos, pero que se les permitió prestar ayuda después de que Irán tomara represalias. Muchos responsables políticos británicos siguen mostrándose escépticos ante la guerra y están frustrados por el consiguiente aumento de los precios de la energía.

La guerra es sumamente impopular entre la población británica, y la economía del país se ha visto gravemente perjudicada por la inflación derivada del conflicto y la inestabilidad en los mercados financieros. Pero el gobierno británico espera que la visita sea una oportunidad para empezar de cero con un rey que se sitúa por encima de la política, un símbolo de su nación que no rinde cuentas a ningún votante. “A pesar de nuestro pequeño desacuerdo en 1776 y del hecho de que incendiamos la Casa Blanca —creo que solo una vez—, se ha convertido en una de las alianzas más duraderas de la historia”, declaró el embajador británico Christian Turner, quien acompañará al monarca durante la visita.



El viaje incluye una recepción en los jardines de la gran residencia del embajador en Washington, una visita al Despacho Oval y una cena de Estado en la Casa Blanca. Carlos III se dirigirá a una sesión conjunta del Congreso, siendo el segundo monarca británico en hacerlo después de su madre en 1991. Los líderes británicos agradecen al mismo tiempo la buena voluntad de Carlos III hacia Trump —y la admiración desmedida del presidente por el rey— y están preocupados por lo que el presidente pueda decir estando a su lado. La relación de Trump con Starmer ha pasado de ser cordial a desde el inicio de la guerra el 28 de febrero.

El año pasado, durante la visita de Estado del presidente al Castillo de Windsor en septiembre, Trump calificó a Starmer como "un hombre muy bueno" y elogió lo que describió como el fuerte vínculo entre los dos países. Fue la recompensa a lo que parecía una estrategia ganadora. Desde el comienzo del segundo mandato de Trump, Starmer había apostado por una política de deferencia disciplinada: criticaba las políticas de la Casa Blanca, pero nunca al hombre que ocupaba el Despacho Oval, restándole importancia a las burlas y ganándose la buena voluntad. Durante los primeros 14 meses, funcionó. Cuando Trump impuso aranceles del 10% a la mayor parte de Europa, Gran Bretaña negoció un acuerdo bilateral más favorable, obteniendo importantes concesiones en los sectores de automóviles, acero y aeroespacial.

A pesar de nuestro pequeño desacuerdo en 1776 y del hecho de que incendiamos la Casa Blanca —creo que solo una vez—, se ha convertido en una de las alianzas más duraderas de la historia.

Pero el juego de Starmer, ya fuera damas o ajedrez en cuatro dimensiones, siempre fue contra un presidente que a veces cambiaba por completo el rumbo del tablero. Con la guerra contra Irán, la buena voluntad se esfumó. En Londres, la decisión de seguir adelante con la visita ha generado opiniones encontradas. Los funcionarios del gobierno afirman que no hay ninguna ventaja en desaire al líder del aliado más importante de Gran Bretaña, por difícil que sea el momento. Una persona familiarizada con las deliberaciones, que habló bajo condición de anonimato para referirse a las discusiones internas, dijo que el equipo de Starmer confía en Carlos —sus instintos, forjados por generaciones de reserva aristocrática y perfeccionados a lo largo de décadas de discursos públicos cuidadosamente moderados— para evitar empeorar las cosas, aunque no pueda mejorarlas.

“Tiene que ir. No ir sería mucho peor para la relación”, dijo un funcionario británico familiarizado con la planificación gubernamental del viaje, quien también habló bajo condición de anonimato para discutir los delicados preparativos. “Nunca se sabe qué va a hacer o decir este presidente cuando uno está a su lado, pero el rey tiene una cara de póquer muy buena”, dijo el funcionario. La oposición es menos indulgente. El líder de los Liberaldemócratas, Ed Davey, afirmó que Starmer había demostrado una asombrosa falta de carácter al permitir que la visita siguiera adelante, argumentando que esto le daría a Trump otro gran triunfo diplomático. Una encuesta de YouGov reveló que el 48% de los británicos apoyaba la cancelación total de la visita.

Además, en Gran Bretaña existen cuestiones más amplias sobre la relación con Estados Unidos. “En el Reino Unido existe la sensación de que se está dando la vuelta a la situación de hace 250 años, cuando Estados Unidos trataba al Reino Unido como una colonia. El ejército británico es solo un apéndice de Estados Unidos”, declaró Fiona Hill, quien asesoró a Trump sobre la política hacia Rusia durante su primer mandato y ha asesorado tanto al gobierno estadounidense como al británico en materia de seguridad. “Lamentablemente, hay algo de cierto en eso, en la forma en que se estructuró el ejército británico”, que ha sido para apoyar las operaciones militares estadounidenses en el extranjero en lugar de velar por los intereses soberanos británicos, dijo Hill, señalando que ahora hay un movimiento para alejarse de esa dinámica.

A pesar de toda la frustración, dijo, Charles todavía tiene la oportunidad de sacar provecho de la indulgencia de Trump hacia él. A Trump le gusta presumir de que “tiene una excelente relación personal con Putin y Xi”, dijo Hill, refiriéndose a los líderes de Rusia y China. “Pero Carlos está en una categoría aparte, incluso para ellos. Sí, tienen poder y dinero, pero el rey Carlos tiene un prestigio que ninguno de ellos posee, y que a Trump le encantaría tener, pero no lo ha hecho”. La visita se produce en un momento en que tanto Trump como Starmer atraviesan dificultades en las encuestas de opinión, por razones similares.

Starmer se enfrenta a una economía débil, a la sensación de no haber logrado entusiasmar a los británicos respecto a su futuro y a un creciente escándalo por los vínculos que su primer candidato a embajador en Washington, Peter Mandelson, tenía con Jeffrey Epstein, el fallecido financiero y agresor sexual. Irónicamente, la crisis con Irán ha contribuido a consolidar la posición de Starmer. Al negarse a ceder ante la exigencia de Trump de enviar buques al estrecho de Ormuz, se presentó como el estadista que mantuvo a Gran Bretaña al margen de una guerra impopular.

El líder del Partido Reformista del Reino Unido, Nigel Farage, y la líder conservadora, Kemi Badenoch, han tenido que retractarse tras haber aplaudido inicialmente la campaña militar de Trump. Sin embargo, el asunto de Mandelson le está causando un daño cada vez mayor. El primer ministro ha tenido que responder preguntas sobre la verificación de seguridad del ahora destituido embajador, y su defensa —que no sabía nada sobre el rechazo inicial de Mandelson a obtener la autorización de seguridad— ha alimentado la percepción de los votantes de que no tiene un control firme sobre su gobierno.

El rey también tendrá que lidiar con su propio escándalo familiar en Washington. Carlos se resiste a reunirse con las víctimas vinculadas a Epstein, cuyos lazos con el hermano menor del rey, Andrew Mountbatten-Windsor, han causado revuelo en la familia real. "Instamos encarecidamente al rey Carlos a que se reúna con nosotros y con los supervivientes y escuche lo que tenemos que decir", escribió la familia de Virginia Giuffre, quien se suicidó el año pasado, en un correo electrónico enviado a The Washington Post a principios de este mes. Giuffre afirmó que fue obligada a tener relaciones sexuales con el entonces príncipe Andrés en tres ocasiones cuando tenía 17 años.

Mountbatten-Windsor está siendo investigado por la policía a raíz de las acusaciones, y el rey le ha retirado a su hermano su título real y lo ha desalojado de su mansión en los terrenos del Castillo de Windsor. Sin embargo, funcionarios del Palacio de Buckingham, alegando restricciones legales derivadas de la investigación penal, han indicado que el rey no se reunirá con las familias. Se espera que la reina Camila, que se pronuncia habitualmente en contra de la violencia sexual y el maltrato doméstico, se reúna con activistas para abordar estos temas durante su visita.