Demandan para frenar las peleas de UFC que Trump planea en la Casa Blanca para su cumpleaños

Un veterano de la Guerra de Vietnam y una mujer presentaron en Washington D. C. una demanda para impedir las luchas de UFC que el presidente Donald Trump tiene programadas en la Casa Blanca para celebrar su cumpleaños, el 14 de junio, por considerarlas un «esquema corrupto».

La demanda argumenta que el evento viola la ley federal al utilizar recursos públicos para que un promotor deportivo obtenga ganancias, informó Public Integrity Project, asociación que representa a los querellantes.

La queja también sostiene que Trump y Dana White, director de UFC, obtendrán ganancias por las luchas. Según la denuncia, el mandatario estadounidense compró US$50 mil en acciones de la compañía que administra la liga, y la empresa vende paquetes VIP por US$1.5 millones para asistir al combate.

Además, los demandantes señalan que la estructura metálica instalada en la Casa Blanca para los combates viola las regulaciones del Servicio Nacional de Parques, que exigían aprobación del Congreso por estar ubicada en un parque federal, y que costará al menos US$700 mil en reparaciones del jardín.

Los demandantes, residentes de Virginia, son el sargento retirado Paul Romano, veterano de Vietnam, y la activista Susan Douglas, quienes afirman que buscan «preservar los espacios monumentales de Washington».

«Este es un esquema profundamente corrupto para enriquecer al presidente y sus amigos. Si se permite que esta lucha proceda, será solo el inicio, y nuestros monumentos nacionales se convertirán en oportunidades de marca para los ricos», declaró Brendan Ballou, fundador de Public Integrity Project, en un comunicado.

Last-minute lawsuit seeks to put kibosh on ‘corrupt scheme’ UFC White House event https://t.co/755QlM2IJ8 — MMA Fighting (@MMAFighting) June 7, 2026

Trump adelantó desde octubre del 2025 que organizaría un evento de artes marciales mixtas en el marco de su cumpleaños y del inicio de las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia estadounidense.

Antes de incursionar en la política, Trump promovió combates de boxeo en Nueva York durante las décadas de 1980 y 1990. Además, mantuvo una larga relación con la WWE, la principal empresa de lucha libre de Estados Unidos, y fue incluido en su Salón de la Fama en el 2013.